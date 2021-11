Reprodução/ TRE-MT Urnas eletrônicas





Convidadas a participar do teste público de segurança da urna eletrônica, as Forças Armadas recusaram o chamado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O teste é realizado nesta semana .



Segundo a CNN Brasil, os militares entendem que o evento dará a segurança necessária para atestar que o processo de votação vigente no país é confiável. Desse modo, a avaliação é de que uma eventual participação das Forças daria credibilidade à urna, hoje contestada por militares, que, como o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), alegam que o sistema é suscetível a falhas e pode afetar o resultado das eleições.







Em meio a isso, a publicação conta que o Ministério da Defesa avalia como dizer ao TSE que considera o sistema de votação vulnerável a ataques externos e internos. A pasta, que busca não vincular a demanda ao presidente da República, cogita fazer sugestões de aperfeiçoamento do sistema ao TSE.