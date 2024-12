Ludimila Ferreira Veja lista de aprovados para segunda fase da Unesp 2025

A lista de aprovados para a segunda fase da Unesp 2025 (Universidade Estadual de São Paulo) foi disponibilizada nesta segunda-feira (2) pela Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista) – confira aqui . A segunda etapa do vestibular vai acontecer nos dias 8 e 9 de dezembro, a partir das 14h, horário de Brasília . O resultado final sai no dia 31 de janeiro de 2025.

+ 1ª fase da Unesp 2025 tem meme em inglês e mapa-múndi com Brasil no centro

O que esperar da 2ª fase da Unesp 2025?

A segunda fase da Unesp é composta por dois dias de prova com 36 questões discursivas cada, somadas a uma redação em gênero dissertativo.

No 1º dia os candidatos responderão 24 questões, sendo 12 de Ciências Humanas (elementos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e 12 de Ciências da Natureza e Matemática (elementos de Biologia, Química, Física e Matemática).

Já no 2º dia, por participantes responderão 12 questões de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte) e uma redação.

Continua após a publicidade

A duração da prova nos dois dias é de cinco horas.

+ Tudo que você precisa saber sobre a redação da Unesp

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Continua após a publicidade

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Continua após a publicidade

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.