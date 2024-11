Luccas Diaz O que acontece com a nota quando uma questão do Enem é anulada?

No segundo dia do Enem 2024 , aplicado neste domingo (10), professores de cursinho indicam que há chances de uma questão de Física ser anulada – e outra de biologia também está gerando discussão Por enquanto, não é nada oficial, mas o burburinho foi suficiente para levantar dúvidas entre os candidatos sobre os impactos que uma anulação causa na nota final. Todo mundo perde o ponto? Todos ganham? Os estudantes podem dormir tranquilos: o modelo de correção do Enem, que usa a Teoria de Resposta ao Item (TRI) , elimina qualquer prejuízo nesses casos.

Mario Fernandes , professor de matemática do Colégio Oficina do Estudante, explica: “O fato de anular uma questão no Enem não impacta a nota final do candidato devido ao uso do TRI. Essa modelagem organiza e define a nota, ajustando tudo de forma justa.” Isto é, ainda que uma questão seja anulada, em nada ela altera a nota dos candidatos, uma vez que ela não é calculada pelo simples número de acertos.

É diferente de provas como a Unicamp ou a Fuvest , por exemplo, em que o desempenho do candidato é medido exatamente pelo número de respostas corretas na prova. Na TRI, a correção é feita acompanhando a coerência do candidato nos seus acertos: é um método anti-chute, que valoriza quem acerta as fáceis e erra as difíceis, desvalorizando o candidato que fizer o contrário. Caso você não conheça como funciona o sistema TRI, recomendamos a leitura deste texto .





Assim, já que nota em si não é afetada, o único prejuízo real de uma anulação é o desconforto causado por ela durante a prova, quando o candidato percebe que nenhuma alternativa parece responder à questão. “Isso traz prejuízos de outra natureza, como estresse e perda de tempo”, afirma. “Mas, em relação à nota, o TRI ajusta e não tem nenhum impacto real”, complementa Fernandes.

