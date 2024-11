Luccas Diaz “Chutei até o fiscal”: veja o que os candidatos acharam do 2º dia de Enem

Pererecas assobiadoras, portas com senhas, iglus e muitos (mas muitos) emojis. Essas são algumas das impressões que ficaram na mente dos candidatos após fazer a prova do 2º dia do Enem 2024 . As 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza foram o terror daqueles que não são muito chegados nas exatas ou biológicas – teve gente falando que chutou até o fiscal de tantos chutes que deu na prova. Piadas à parte, nas redes sociais, eles compartilham suas impressões sobre a prova, incluindo polêmicas com questão que deveria ser anulada, nível de dificuldade acima da média em algumas perguntas e, claro, comentários bem ácidos.





+ Veja quantas questões acertou: gabarito extraoficial do Enem 2024 segundo dia

