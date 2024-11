Ludimila Ferreira Ministro promete antecipar gabarito oficial do Enem 2024

O segundo dia do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) aconteceu neste domingo (10), e o gabarito oficial , que estava previsto apenas para o dia 20 de novembro, deve ser antecipado para esta semana . A informação é do ministro da Educação , Camilo Santana , que falou nesta noite em coletiva de imprensa.

O número de ausentes, como de costume, aumentou neste segundo dia em relação ao primeiro, chegando a 30,6% – na semana passada foi 26,6%. De acordo com o ministro, também houve desafios logísticos em alguns locais de prova , que não influenciaram na aplicação do exame, como queda de energia e falha no abastecimento de água .

Fim do Encceja?

O Inep deseja fazer do Enem a prova oficial de certificação do Ensino Médio , substituindo o Encceja ( Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). De acordo com Ministério da Educação, a substituição do Encceja pelo Enem está em análise, mas em 2025 o cenário deve continuar o mesmo .

Vale lembrar que o Enem funcionava como forma de certificação até 2017, quando foi substituído pelo Encceja.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

