Hoje é o segundo e (felizmente) último dia do Enem 2024 ! A partir das 13h30 deste domingo (10), mais de 4 milhões de candidatos enfrentam as provas de Matemática e Ciências da Natureza, encerrando a maratona desta edição. Como de costume, a internet está repleta de memes e mensagens de apoio, enquanto muitos compartilham experiências sobre o primeiro dia e tentam aliviar a ansiedade. Selecionamos os 10 melhores memes deste segundo dia de Enem para dar aquela pausa e ajudar a relaxar antes do último gás.

A partir das 18h, acompanhe a correção do gabarito extraoficial do 2º dia de Enem 2024 no GUIA DO ESTUDANTE.

1. Calma aí… tem segundo dia no Enem?

2. Meio mico mesmo, a gente nem nega

3. Regra de 3, os candidatos contam com você!

4. Não consigo ler, está em números

5. Ela tinha um sonho…

6. O pensamento que passa na cabeça ao ler as questões de física

7. Assim de saúde

8. O Enem do primeiro dia previu como é o Enem do segundo dia

9. E se todo mundo rezasse para não ter?

10. Cérebro, colabora, estamos te pedindo

