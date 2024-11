Guia do Estudante Por enquanto, apenas o gabarito extraoficial está disponível

Os mais de 3 milhões de candidatos que compareceram ao primeiro dia do Enem 2024 já podem, desde a noite de domingo (3), conferir o gabarito extraoficial. Mas o que muita gente quer mesmo saber é quando saem as respostas oficiais da prova, divulgadas pelo Inep.

Anote aí: o gabarito do Enem 2024 está previsto para o dia 20 de novembro, quarta-feira. Isto é, só sai 10 dias após a aplicação do segundo dia de provas.

No próximo domingo (10), os candidatos respondem a 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza – que inclui Química, Física e Biologia. A prova tem meia hora a menos de duração, com início marcado para as 13h30 e fim às 18h30.





Horários Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Saída permitida sem o caderno de questões em ambos os dias: 15h30

Saída permitida com o caderno de questões no segundo dia: 18h

Fim das provas no segundo dia: 18h30

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

Divulgação do gabarito: 20 de novembro

Divulgação do resultado: 13 de janeiro