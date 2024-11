Guia do Estudante Festival de Parintins apareceu entre as questões do Enem

Neste domingo (03), estudantes de todo o país realizaram a primeira etapa do Enem 2024. Foram 45 questões de Linguagens, 45 de Ciências Humanas e a redação, cujo tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil“. A prova teve um bom equilíbrio entre questões fáceis, médias e difíceis, mas algumas se destacaram por terem um grau de dificuldade menor.

E são vários os motivos para isso. Elas podem ter exigido um conhecimento mais básico da disciplina, ter um texto de apoio que ajudava o estudante a chegar na alternativa correta ou levarem poucos instantes para serem resolvidas.

Pensando nisso, o Guia do Estudante conversou com professores do Curso Anglo e selecionou as questões mais fáceis deste primeiro dia do Enem 2024. Veja abaixo, de acordo com a numeração na prova verde.

História – Questão 66

Continua após a publicidade

Geografia – Questão 47

Sociologia – Questão 46

Filosofia – Questão 83

Literatura – Questão 27

Português – Questão 9

Português – Questão 13

Português – Questão 18

Português – Questão 41