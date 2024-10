Ludimila Ferreira O que cai no primeiro dia de Enem? Saiba o que esperar da prova

O primeiro dia do Enem 2024 acontece no próximo domingo (3) e, com ele, o evento mais aguardado do ano pelos estudantes: a revelação do tema da redação . Porém, além de escrever o texto dissertativo-argumentativo, os candidatos precisam dominar neste dia outros conteúdos que são tão importantes quanto. Se você ainda não sabe o que esperar da prova, neste texto o GUIA DO ESTUDANTE te ajuda.

Abaixo, você confere quais são as disciplinas cobradas no primeiro dia, quantas questões você precisará responder no total e outras informações importantes.

A estrutura da prova

O primeiro dia do Enem costuma ser o mais cansativo no que se refere à leitura porque reúne as disciplinas de humanidades. Logo, os candidatos devem estar preparados para equilibrar bem o tempo para que consigam responder a todas as questões com qualidade e ainda escrever a redação. Ao todo, são 5h30 para realizar a prova .

Quais matérias caem no primeiro dia do Enem?

Além de elaborar uma redação no modelo dissertativo-argumentativo, no primeiro dia de Enem os candidatos também respondem a questões de:

Língua Portuguesa

Literatura

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

Geografia

História

Sociologia

Filosofia

As disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira compõem a prova de Linguagens e Códigos, somando 45 questões. As outras 45 são divididas entre Geografia, História, Sociologia e Filosofia . Elas fazem parte da prova de Ciências Humanas.

Resumindo, no primeiro dia de Enem os candidatos respondem a 90 questões de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas, e escrevem uma redação.

Linguagens

A prova de Linguagens costuma pedir bastante interpretação de texto dos candidatos, por isso é importante fazer uma leitura atenta de todas as questões. Alguns assuntos cobrados com recorrência são gêneros textuais e regras gramaticais.

Além disso, é preciso dominar literatura contemporânea, música brasileira, modernismo, o básico de vocabulário na língua estrangeira escolhida, ter noções de gramática e conhecer a norma culta.

Ciências Humanas

As 45 questões de Ciências Humanas são divididas principalmente entre História e Geografia.

Em História, os tópicos mais frequentes são as grandes navegações, colonização das Américas, mercantilismo e absolutismo. Em Geografia, os destaques ficam por conta de questões ambientais, urbanização, climatologia, globalização e cartografia.

Na dúvida, tenha certeza que estudou sobre Idade Moderna, Brasil Colônia , geopolítica, geografia urbana e meio ambiente para ir bem na hora da prova. Ah, lembre-se de revisar cidadania e ética, pois estes são temas recorrentes em Filosofia e Sociologia.

A redação

A redação deve ser elaborada no gênero dissertativo-argumentativo, seguindo as regras estipuladas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Geralmente, os temas de redação do Enem relacionam-se a algum dilema da sociedade brasileira, e a banca pede que os candidatos apontem caminhos para a resolução do problema.

É preciso entender como funciona o texto e quais são os critérios de correção estabelecidos pelo Inep – incluindo os desvios que podem zerar a redação.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

