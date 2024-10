Divulgação Com os prompts certos, o ChatGPT pode ser um grande aliado na hora de estudar para o Enem

O ChatGPT é uma das grandes polêmicas da educação atual. Há o medo de que alunos usem a inteligência artificial (IA) generativa para facilitar a produção de trabalhos. Mas a verdade é que a IA pode ser uma grande aliada da educação - e os professores sabem disso. A verdade é: a tecnologia existe e está disponível. Os professores precisam saber lidar com elas.

"A Inteligência Artificial já está presente em nosso dia a dia", afirma Victor Haony , assessor pedagógico da Mind Makers, solução da SOMOS Educação que trabalha com disciplinas inovadoras para estimular a criatividade. "O que nos cabe, enquanto educadores, é ensinar aos alunos o uso responsável dessa tecnologia de modo que ela atue como um complemento no dia a dia de estudo".

Colocando IA na sala de aula

De acordo com estudo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior (Semesp), 74% dos educadores são a favor do uso da IA nas salas de aula - mas apenas 4 a cada 10, aproximadamente, realmente levam as tecnologias generativas para o dia a dia escolar.

Haony defende que a IA pode, no entanto, ser de grande valia para potencializar estudos - principalmente para o Enem . O ChatGPT , entre tantas plataformas, é uma daquelas que pode ajudar a melhorar os estudos para o vestibular.

"Os vestibulandos podem pedir auxílio da plataforma para criar repertório em redações e compreender melhor um conceito que eles não tenham entendido", explica o educador. "É possível também recorrer à ferramenta para pedir auxílio na correção de uma redação ou compreender o passo a passo da solução de um exercício, considerando diversos níveis de dificuldade".

Maneiras de usar ChatGPT para ajudar nos estudos

Haony fez uma lista de algumas formas que o ChatGPT e outras tecnologias de IA generativas podem ajudar nos ensinos e estudos para o Enem :

1- Revisão e análise de provas antigas

O ChatGPT é ótimo em fazer “compilados” de informações. Você pode usar os prompts (pedidos/ordens) para descobrir diversos dados e insights valiosos. Isso pode te ajudar a criar uma revisão mais completa e direcionada. Alguns exemplos do que você pode pesquisar são “quais temas são mais cobrados em geografia no Enem?” ou, talvez, “quais tipos de matemática mais aparecerão nas provas dissertativas da FUVEST?”

2- Resumos

Que tal repassar seus conteúdos e conhecimentos? O ChatGPT te ajuda a fazer resumos legais sobre alguns assuntos mais extensos, o que é particularmente útil para humanas e biológicas. Você ainda pode pedir para ele organizar da maneira que quiser: tópicos, trechos, palavras-chave, ordem cronológica, relevância no Enem…

3- Correções

Essa aqui é especialmente útil para exatas: o ChatGPT pode corrigir exercícios de cálculos e ajudar a estudar fórmulas. A ferramenta pode ajudar a encontrar erros, explica melhor o exercício, pode te ajudar a entender fórmulas, entre diversas outras funções.

4- Ajuda na redação

A redação vale uma nota alta no Enem - e, por isso, é importante caprichar nela. Que tal perguntar ao ChatGPT alguns possíveis temas para o Enem deste ano? Ou, ainda, depois de ter essa análise, pedir para ele te indicar alguns autores com ideias semelhantes àquelas que você usou na argumentação para você citar e garantir autoridade? Ou até mesmo ler redações da ferramenta apenas para entender melhor tópicos e modos de escrita?