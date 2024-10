Taís Ilhéu Qual é a melhor ordem para fazer a prova do primeiro dia do Enem?

Na hora de encarar o primeiro dia do Enem , a estratégia é tudo! Com tantas coisas para resolver — redação , Linguagens e Ciências Humanas — escolher a melhor ordem para fazer a prova pode ser o seu grande diferencial. Mas calma, não existe uma fórmula mágica, e sim o que funciona melhor para cada estudante. Madson Molina , coordenador do Curso Anglo, dá 7 dicas para você decidir por onde começar, em qual ordem vai resolver as questões, como administrar seu tempo e sair dessa maratona com segurança.

1. Pode começar pela redação?

Melhor não. A dica é, primeiramente, ler a proposta da redação e os textos de apoio, e analisar qual é o assunto. Depois, vá para as questões. “Durante a execução da prova, o cérebro faz uma espécie de upload do tema, abrindo espaço para surgirem boas ideias. Vá anotando todas elas ao longo do tempo. Ao final, reserve uma hora para produzir seu texto”, recomenda o professor.

Lembrando que, é claro, cada candidato funciona de uma forma. Se você achar que estará cansado demais ao final da prova, pode escrever pelo menos o rascunho da redação antes.

2. Funciona seguir a ordem da prova?

É uma estratégia possível, mas a chance de não completar a prova é grande, pois você corre o risco de perder muito tempo resolvendo as questões mais complexas. Já pensou empacar na questão 45 e, de repente, acabar o tempo? Não vale arriscar.

3. Vale a pena intercalar as questões de humanidades com linguagens?

É uma possibilidade, mas vai depender de cada estudante. O melhor é testar esse tipo de estratégia em simulados e ver se está adequado ao seu ritmo de prova.

4. Melhor iniciar pela disciplina que se tem mais facilidade?

Aqui a recomendação é a mesma: testar em um simulado para checar se essa estratégia funciona ou não, pois vai depender muito do perfil do estudante. “Há alunos que gostam de começar pelas questões da área que tem mais dificuldade, mas não para resolver, e sim para dar mais tempo ao cérebro para ‘digeri-las’ ao longo da prova” afirma o educador.

Segundo o professor, há estudantes que se sentem mais seguros começando pela disciplina que consideram mais fácil. E existe ainda o vestibulando que prefere iniciar a prova pela área em que tem uma relação média, uma afinidade intermediária de conhecimento, pois não quer se ferir logo de cara com a mais difícil e nem entrar de “salto alto” na mais fácil. “Nesse caso, resolver uma questão difícil de um assunto que o estudante domina pode quebrar a expectativa e comprometer toda a performance da prova”, alerta o docente.

5. Que tal dar a largada com as questões mais fáceis?

Essa é uma das melhores estratégias. A dica é fazer uma leitura rápida e transversal da prova toda, classificando as questões em fáceis, médias e difíceis. Comece, então, pelas fáceis. Caso não queira perder tempo lendo a prova toda – principalmente porque os enunciados de Linguagens e Humanas costumam ser extensos – vá traçando essa identificação conforme faz a prova. Deparou-se com uma questão que é evidentemente mais complexa? Pule e vá para a próxima! Assim, automaticamente, você vai respondendo as mais fáceis.

“Vale lembrar que o Enem utiliza a ferramenta TRI e que, na essência, vai premiar os estudantes que reconheceram, por conta própria, as questões fáceis e começaram por elas; desenvolveram as questões médias e deixaram as difíceis para o final”, afirma o educador.

No caso da Fuvest , é diferente. Se, por exemplo, dois alunos acertarem 45 questões diferentes, ambos terão nota 45. Já no Enem, vai ter maior nota quem identificou as questões fáceis, começou por elas e acertou. Se você acerta as difíceis e erra as mais simples, a banca entende que você chutou.

6. Já pensou em dar prioridade às questões mais curtas?

Pode ser uma primeira régua de triagem, imaginando que uma questão mais curta demandaria menos tempo de compreensão. Mas não significa que você vai gastar menos tempo de resolução. Por isso, cuidado.

7. De olho nas fontes!

Uma outra dica importante é observar a fonte e as referências de cada texto. Elas podem dar pistas importantes para encontrar a resposta. Às vezes, o próprio nome do texto de apoio já se aproxima muito da alternativa correta. Então fique de olho e se você se deparar com questões assim, não perca tempo e já responda.

