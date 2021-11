Agência Brasil Prova do Enem foi aplicada neste domingo

No segundo domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as questões de Matemática e Ciências da Natureza indicaram que o banco do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de onde elas são retiradas não vem sendo realimentado, como denunciaram servidores do instituto. Além disso, a prova trouxe duas questões sobre agrotóxicos. Em outubro, um grupo intitulado "Mães do Agro" havia ido ao Ministério da Educação reclamar sobre a forma como a agricultura era tratada nos livros escolas.



Como o banco de provas não recebe novas perguntas desde 2018, a Covid-19 não caiu no exame, que teve duas questões sobre a dengue . Uma delas relacionava a letalidade da doença com o ebola, na África, e outra, inquirindo sobre qual era o tipo de prevenção que se fazia ao se usar um pigmento do açafrão contra a dengue.

A prova também teve uma questão sobre o impacto da tragédia de Mariana no arquipélago de Abrolhos, com o escoamento do rejeito de minérios de uma barragem da Samarco no Oceano Atlântico por meio do Rio Doce. A tragédia de Brumadinho, mais recente, não chegou a ser abordada.

Uma questão de análise combinatória citava os campeões da Copa do Brasil até 2018. O exame teve muitas questões de geometria e três de economia doméstica.

Leia Também

O professor de Física da Plataforma AZ de Aprendizagem Vinicius Silveira avaliou que o exame de hoje teve questões "genéricas e sem relação com a atualidade". "Não teve nenhuma questão com assuntos polêmicos no sentido político. As questões foram muito genéricas e não tinha nenhuma relação com a atualidade, como pandemia, por exemplo", disse.

O professor lembra que a prova de física, este ano, demandou mais cálculos. Em exames anteriores, normalmente, essa parte é dividida entre questões teóricas e questões que exigem contas.



"Foi uma prova menos 'braçal'. Eu identifiquei três questões bastante difíceis, que estava totalmente dentro do esperado. E o restante dividido entre médias e fáceis. Os assuntos de ondulatória, eletrodinâmica, calorimetria, cinemática, dinâmica, todos eram bastante esperados para a prova e caíram. Então, os mais esperados estavam lá. E não tinha nenhuma grande exceção, os assuntos que apareceram já tinham aparecido antes", afirmou.