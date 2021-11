Creative Commons Adolescente foi picado por escorpião durante prova do Enem

Um candidato do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi picado na perna por um escorpião dentro da sala em que realizaria a prova, em Goiânia, neste domingo (28). Lucas Dias da Costa, de 17 anos, foi socorrido pelos bombeiros e não pode fazer a prova.



Ao G1, o adolescente contou que sentiu uma dor leve na perna ao ser picado e, quando olhou para o chão, viu que havia um escorpião. Ele, então, chamou o fiscal de prova, que matou o invertebrado e entrou em contato com os bombeiros e com a mãe do menino.

Lucas garantiu que estava bem e consciente, mas foi levado pelos bombeiros para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT). O adolescente quer cursar medicina e faria a prova para tentar a vaga em uma universidade.

Ao G1, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) explicou, por nota, que Lucas poderá participar da reaplicação do Enem, que acontecerá em 9 e 16 de janeiro de 2022, desde que siga os procedimentos previstos no edital.