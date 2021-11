Reprodução/Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi Francisco Rodrigues, de 70 anos

Aos 70 anos, Francisco Rodrigues realiza a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (28) em Natal (RN) para realizar o sonho de cursar uma graduação.



De acordo com o G1, o corretor de imóveis está realizando a prova pela quarta vez. "Eu espero me sair bem, fazer melhor que a primeira prova (do domingo passado), para obter a nota desejada. De todos que fiz, acho que esse Enem é o que eu vou ter a melhor nota. É um sonho que eu tenho para realizar. Minha oportunidade vai ser essa", disse ele ao portal.

O sonho de Francisco é cursar Gestão Ambiental, mas ele afirma que não descarta outros cursos, de acordo com a nota que conseguir no Enem.