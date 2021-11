Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Registro de uma edição antiga do Enem





Após o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 neste domingo (21), professores do Etapa respondem e comentam as questões de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas e Códigos. Além dessas provas, os participantes escreveram hoje a redação do Enem, cujo tema foi a situação dos "invisíveis", pessoas sem registro civil .



O gabarito oficial das questões fechadas será divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame, no dia 1º de dezembro. Mas os estudantes podem conferir nos links abaixo um gabarito extra-oficial para cada caderno.

Prova branca

Prova azul

Prova amarela

Prova rosa

No próximo domingo (28), serão realizadas as provas de Ciências Naturais e Matemática. Para o Ministério da Educação (MEC), até aqui a avaliação foi positiva, com abstenção de 26% , similar aos anos anteriores.