Foto: PH Lopes Passageiros na transferência da estação da Luz, em São Paulo

Os candidatos que vão utilizar o transporte sobre trilhos para chegar aos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão uma operação especial nos dias 8 e 15 de novembro. A Motiva Trilhos prevê reforço de equipes, monitoramento da movimentação de passageiros e orientações nas estações e nos trens em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

A medida contempla as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, na capital paulista, além do Metrô Bahia e do VLT Carioca. O planejamento considera principalmente os horários de chegada dos candidatos antes do fechamento dos portões e o deslocamento de volta após o encerramento das provas.

Segundo a concessionária, os centros de controle acompanharão a movimentação em tempo real. A oferta de trens poderá ser ajustada conforme a demanda, com composições reserva posicionadas em locais estratégicos para utilização quando necessário.

Linhas terão reforço de equipes e monitoramento

A operação especial envolve profissionais das áreas de estações, segurança, atendimento, tráfego, manutenção e controle operacional. O objetivo é organizar o fluxo de passageiros e prestar assistência nos pontos de maior concentração de pessoas.

Nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, por exemplo, a concessionária prevê reforço das equipes de segurança e atendimento, especialmente nas estações com maior circulação e nos locais de transferência entre linhas.

Os passageiros também receberão informações por meio de avisos sonoros, cartazes e orientações presenciais. Quando necessário, haverá mensagens ao vivo nas estações e nos trens.

No Rio de Janeiro, o VLT Carioca também integra as opções de deslocamento para os candidatos que utilizarem o sistema na região central e portuária da cidade.

O que os candidatos devem fazer antes de sair

A recomendação da concessionária é que os estudantes organizem o trajeto com antecedência para evitar imprevistos. Entre as orientações estão:

- Confirmar previamente o endereço do local de prova;

- Identificar a estação mais próxima do destino;

- Verificar as integrações necessárias entre linhas;

- Considerar o tempo de caminhada entre a estação e o local de prova;

- Sair de casa com antecedência e reservar tempo extra para possíveis imprevistos;

- Acompanhar os canais oficiais de informação das concessionárias.

- Os candidatos também devem ficar atentos às orientações dos funcionários nas estações, principalmente nos horários de maior movimento.





Enem também abre espaço para conhecer carreiras no setor

Além da operação especial, a Motiva aproveita o período do Enem para apresentar possibilidades profissionais no setor metroferroviário. As oportunidades não se limitam às funções de condução de trens ou atendimento nas estações.

Há atividades em áreas como engenharia, tecnologia, administração, comunicação, recursos humanos, manutenção, segurança do trabalho e planejamento operacional.

A empresa informa que contratou mais de mil profissionais para sua operação de Trilhos em 2026. As oportunidades incluem programas de aprendizagem e estágio, além de posições técnicas e de liderança.