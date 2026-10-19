Divulgação/ABP Educom Concurso público

Nesta segunda-feira (19), o Tribunal de Justiça de São Paulo publicou o edital oficial do concurso público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário. O período de inscrições será de 28 de outubro a 10 de dezembro, e a prova deve acontecer no dia 14 de março de 2027.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp, com pagamento de taxa de R$ 81,00 até o dia 11 de dezembro. O edital prevê a possibilidade de solicitar redução da taxa. Para isso, a solicitação deve ser feita entre os dias 28 e 30 de outubro.



Vagas previstas



O edital publicado não prevê abertura de vagas imediatas, serão somente vagas para cadastro reserva, em todas as regiões administrativas judiciárias (Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, e Sorocaba), exceto na grande São Paulo.



Do total de vagas, 5% serão destinadas a pessoas com deficiência, e 30% serão para pessoas negras, indígenas ou quilombolas. Depois das provas, os candidatos a essas vagas passarão pelas perícias biopsicossociais e procedimentos de heteroidentificação para verificação de enquadramento aos cargos.



Requisitos



O cargo exige ensino médio completo até a data da posse, idade mínima de 18 anos, estar em dia com obrigações eleitorais e militares - quando for o caso, não possuir condenações previstas no edital, saúde física e mental para executar tarefas do cargo e apresentar toda a documentação exigida para a posse.



Remuneração, benefícios e jornada de trabalho



Segundo informações do edital, os aprovados e convocados ao cargo de escrevente cumprirão carga horária de 40 horas semanais. O salário é de R$ 6.782,54 e auxílios para alimentação, saúde e transporte.

Prova



A aplicação da prova, prevista para ser aplicada no dia 14 de dezembro, terá etapa discursiva e objetiva no mesmo dia, com duração de até cinco horas.

A objetiva terá 70 questões com cinco alternativas, abrangendo temas das áreas: Língua Portuguesa; Conhecimentos em Direito; Atualidades; Matemática; Raciocínio Lógico; Noções de Informática e Legislação e conhecimentos relacionados ao Tribunal de Justiça.

A prova discursiva será no formato de redação e de caráter eliminatório. O texto dissertativo-argumentativo deverá ser desenvolvido por meio da leitura dos texto auxiliares de forma coesa, coerente e de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

O que um Escrevente Técnico Judiciário faz?



O escrevente técnico judiciário executa atividades administrativas e de suporte técnico nos Tribunais de Justiça.

As atribuições incluem dar andamento a processos, atender ao público, elaborar e revisar documentos e controlar materiais. O profissional também participa das rotinas das unidades e contribui para o funcionamento dos serviços.



