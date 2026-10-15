Divulgação/ Instituto Tecnológico de Aeronáutica Instituto Tecnológico de Aeronáutica

A lista de aprovados na primeira fase do vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) foi publicada nesta quarta-feira (14). O vestibular de 2027 conta com 200 vagas no total e processo seletivo dividido em três fases. O Instituto é referência nacional na formação em engenharia

Nota de corte

Na primeira fase, os candidatos fizeram uma prova somente de questões objetivas. Neste ano, foram consideradas as notas de corte: 6,111 para ampla concorrência; 5,000 para cotas raciais e 5,8333 para cotas indígenas. O edital também destacou que os candidatos precisavam acertar pelo menos cinco questões de cada um dos blocos de 12 questões da prova.



Segunda Fase



A próxima etapa do vestibular 2027 consiste em quatro provas dissertativas aplicadas em quatro dias seguidos. O resultado de cada uma dessas provas é calculado com a nota obtida na primeira fase (considerada 20% da nota total do processo).



As avaliações de Matemática, Química e Física terão 10 questões discursivas cada. Já a prova de Português contará com 15 questões de múltipla escolha e uma redação dissertativo-argumentativa. Elas serão aplicadas nas seguintes datas: prova de matemática no dia 20/10, de química no dia 21/10, física no dia 22/10 e português no dia 23/10. Todas as quatro provas serão aplicadas entre as 13h e às 17h.

Os resultados dessa etapa serão publicados no dia 8 de dezembro.



Terceira fase



Os candidatos aprovados na segunda fase, serão convocados para a inspeção de saúde, terceira etapa do processo. A apresentação de documentos para essa etapa será no dia 10 de janeiro de 2027, conforme informado em edital. Entre os dias 11 e 15 de janeiro, os candidatos farão a inspeção de saúde.



