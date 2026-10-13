Foto: Divulgação/Governo de São Paulo Neste ano, o Centro Paula Souza abriu 21 mil novas vagas em diversas unidades do estado de São Paulo

O Centro Paula Souza (CPS) abriu 21 mil vagas para o vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs). Desse total, quase 8 mil vagas são reservadas aos estudantes que farão o Provão Paulista. As inscrições vão até o dia 6 de novembro, e todas as informações sobre os cursos disponíveis podem ser consultadas no site oficial ( vestibular.fatec.sp.gov.br).

Provas, vagas e novos cursos

De acordo com o Governo de São Paulo, a prova será realizada no dia 13 de dezembro, e a taxa de inscrição é de R$ 90. Podem participar do processo seletivo os candidatos que já concluíram ou que estão cursando o terceiro ano do Ensino Médio (ou equivalente), além de estudantes na condição de treineiros.

O Vestibular deste ano contará com a oferta de cursos inéditos em diversas regiões do estado e inclusão de novas unidades. Ao todo, as 96 Fatecs distribuídas pelo estado oferecem mais de 100 opções de graduação tecnológica em áreas como Tecnologia da Informação, Engenharias, Gestão, Logística, Agronegócio, Turismo e Gestão de Pessoas.





Como se inscrever no vestibular

Para participar do processo seletivo, o interessado deve consultar o Manual do Candidato, preencher a ficha de inscrição on-line e responder ao questionário socioeconômico. No formulário, é possível indicar um curso como primeira opção e outro como segunda opção, em qualquer unidade e período disponíveis.

O pagamento da taxa de R$ 90 pode ser efetuado em agências bancárias, via internet banking ou por cartão de crédito (pela ferramenta Getnet) até o prazo final das inscrições. A confirmação da inscrição ocorre somente após a compensação bancária.

Candidatos que não têm acesso à internet ou a computadores podem utilizar os equipamentos disponibilizados pelas próprias unidades das Fatecs. Para consultar os horários de atendimento presencial, é necessário entrar em contato diretamente com a faculdade de interesse.

Pontuação Acrescida



Existe também a possibilidade de aumentar a pontuação final no processo seletivo por meio do Sistema de Pontuação Acrescida. O CPS concede um bônus de 3% na nota para os candidatos que se autodeclararem afrodescendentes e de 10% para estudantes que fizeram o Ensino Médio apenas na rede pública. Caso o participante atenda aos dois requisitos, os bônus são cumulativos e somam 13%.

Portanto, o candidato deve conferir com atenção todas as regras na portaria do processo seletivo, pois a concessão do benefício depende do cumprimento integral das exigências documentais — a não comprovação dos dados na matrícula resultará na perda da vaga.