Reprodução/X Incêndio em prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 30 de setembro

A Polícia Federal (PF) e a Advocacia Geral da União (AGU) foram acionadas pelo Ministério da Educação (MEC) para dar apoio às investigações e tomar medidas jurídicas cabíveis sobre ameaças destinadas a professores e alunos de universidades federais. Ao menos 10 instituições registraram denúncias na semana passada.

Segundo ofício enviado pelo MEC, a gravidade das ameaças envolvem violência, destruição do patrimônio e uso de símbolos nazistas contra as universidades. O documento destaca que é preciso que a PF e a AGU identifiquem os autores, a materialidade e as circunstâncias das ameaças e atos de violência com urgência.

De acordo com o MEC, os campi que registraram os casos de ameaça são: Universidade Federal Fluminense (UFF), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), da Universidade Federal de Jataí (UFJ), da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).



