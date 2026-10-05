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Estudantes indígenas interessados em participar do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Indígena (PDAI) tiveram prazo de inscrição ampliado para o dia 26 de outubro, às 23h59 (horário de Brasília). A inscrição deve ser feita pelo sistema eletrônico de inscrição da Capes.



Novas datas

As demais datas do cronograma também foram atualizadas: A análise de documentos ocorrerá entre 27 de outubro e 5 de novembro, e o resultado desta etapa será divulgado em 6 de novembro. O período para recurso da análise será de 9 a 11 de novembro.



A primeira rodada da seleção pelos Programas de Pós-Graduação (PPGs) será de 18 a 25 de novembro, com resultado preliminar em 27 de novembro. A segunda, será entre 9 e 15 de dezembro, e o resultado preliminar em 17 de dezembro. Já a terceira rodada, será de 11 a 18 de janeiro de 2027, com resultado preliminar em 20 de janeiro. Os selecionados deverão manifestar o aceite entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro.



A publicação do resultado final está prevista para o dia 15 de março de 2027. A matrícula e início das atividades serão no primeiro ou segundo semestre de 2027

Sobre o Programa

O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Indígena (PDAI) inclui ao todo 325 bolsas, sendo 214 para mestrado e 111 para doutorado. As bolsas estão distribuídas pelas cinco regiões. O Norte com 135 bolsas; o Nordeste, com 95; o Centro-Oeste, com 48; o Sudeste, com 32; e o Sul, com 15.



