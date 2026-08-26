Candidatos devem acessar a plataforma Portal de Acesso Único para lista de espera
Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Candidatos devem acessar a plataforma Portal de Acesso Único para lista de espera










O Ministério da Educação (MEC) abriu as inscrições para lista de espera do  Programa Universidade para Todos (Prouni)  do segundo semestre nesta quarta-feira (26).

Os candidatos que não foram convocados nas chamadas regulares ou cujo curso não teve turma formada devem acessar o Portal de Acesso Único até  quinta (27)

O resultado está previsto para ser divulgado em de setembro. Aqueles que forem pré-selecionados têm que comparecer às instituições de ensino privadas entre os dias 1º e 14 de setembro para verificação dos documentos e informações apresentadas na inscrição.

O que é o Prouni?

Criado em 2005, o Prouni é uma iniciativa que oferece bolsas de estudo (integrais ou parciais) em instituições particulares de ensino superior.

As bolsas integrais cobrem 100% do valor e são destinadas a pessoas com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo, enquanto as parciais oferecem desconto de 50% a pessoas com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos.

Para concorrer, os estudantes precisam ter terminado o ensino médio, participado do Enem 2024 ou 2025 e atingido 450 pontos ou mais nas cinco provas, sem ter zerado a redação.

Calendário Prouni 2026/2

  • Lista de espera: 26 e 27 de agosto;
  • Resultado da lista de espera: 1º de setembro;
  • Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera: 1º a 14 de setembro.

*Estagiária sob supervisão


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