Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Candidatos devem acessar a plataforma Portal de Acesso Único para lista de espera





































O Ministério da Educação (MEC) abriu as inscrições para lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre nesta quarta-feira (26).

Os candidatos que não foram convocados nas chamadas regulares ou cujo curso não teve turma formada devem acessar o Portal de Acesso Único até quinta (27).

O resultado está previsto para ser divulgado em 1º de setembro. Aqueles que forem pré-selecionados têm que comparecer às instituições de ensino privadas entre os dias 1º e 14 de setembro para verificação dos documentos e informações apresentadas na inscrição.

O que é o Prouni?

Criado em 2005, o Prouni é uma iniciativa que oferece bolsas de estudo (integrais ou parciais) em instituições particulares de ensino superior.

As bolsas integrais cobrem 100% do valor e são destinadas a pessoas com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo, enquanto as parciais oferecem desconto de 50% a pessoas com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos.

Para concorrer, os estudantes precisam ter terminado o ensino médio, participado do Enem 2024 ou 2025 e atingido 450 pontos ou mais nas cinco provas, sem ter zerado a redação.

Calendário Prouni 2026/2

Lista de espera: 26 e 27 de agosto;

Resultado da lista de espera: 1º de setembro;

Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera: 1º a 14 de setembro.

*Estagiária sob supervisão



