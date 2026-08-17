Arquivo / Agência Brasil Encceja

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) serão aplicadas neste domingo (23) em todos os estados e no Distrito Federal. Os candidatos podem consultar os locais de prova no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

O Encceja é gratuito e destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. Os resultados podem ser utilizados nos processos de certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio.

As provas serão aplicadas nos turnos da manhã e da tarde. Pela manhã, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45, no horário de Brasília. As provas começam às 9h e terminam às 13h. À tarde, os portões serão abertos às 14h30 e fechados às 15h15. A aplicação começa às 15h30 e termina às 20h30.

Para o ensino fundamental, serão aplicadas quatro provas objetivas que avaliarão conhecimentos em ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física, história e geografia, além de filosofia e sociologia, conforme as áreas previstas no exame. Os candidatos também farão uma prova de redação.

Para o ensino médio, as áreas avaliadas incluem química, física e biologia; matemática; língua portuguesa com redação; língua estrangeira moderna; artes e educação física; história; geografia; filosofia e sociologia.

*Com informações de Agência Brasil