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A Fuvest divulgou nesta segunda-feira (03) o resultado dos pedidos de isenção total e parcial da taxa de inscrição do Vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP). A consulta está disponível na Área do Candidato, no site da fundação.

Caso a solicitação não tenha sido aprovada, o participante pode apresentar recurso até as 12h de 7 de agosto, com resposta final em 17 de agosto. O prazo para a inscrição definitiva no vestibular deste ano será de 17 de agosto a 9 de outubro, diretamente pelo site da fundação.

Novidade inclui cursinhos populares

A Fuvest passa a garantir, a partir deste ano, a isenção total do valor para alunos de cursinhos populares da USP, independentemente da renda bruta familiar.

Tiveram direito à isenção integral aqueles com renda pessoal bruta ou renda bruta familiar per capita de até R$ 2.431,50.

Já pessoas com renda pessoal bruta ou renda familiar per capita de até R$ 4.863 puderam solicitar desconto de 50% no valor da inscrição.

Também foi necessário comprovar vínculo com uma destas opções:

Rede pública de ensino.

Sistema S (SESI, SENAI e SENAC).

Escolas particulares com bolsa igual ou superior a 50%, ou bolsa integral.

Acessibilidade e ações afirmativas



A fundação lançou o Guia de Inclusão 2027, que reúne orientações sobre isenção e redução de taxa de inscrição, uso de nome social, e atendimento especializado para vestibulandos com deficiência, dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista e outras condições.

Além disso, o documento explica as ações afirmativas da universidade, que reserva 50% das vagas a estudantes da rede pública desde 2021.

Dentro dessa porcentagem, 37,5% das vagas são destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Calendário Fuvest 2027

Período para solicitar isenção/redução da taxa: 11 de maio a 10 de julho de 2026, até as 12h

Resultado dos pedidos de isenção/redução: 3 de agosto de 2026, a partir das 12h

Prazo para recurso: 3 de agosto (12h) a 7 de agosto de 2026 (12h)

Resultado final do recurso: 17 de agosto de 2026, a partir das 12h

Inscrição definitiva no vestibular: 17 de agosto a 9 de outubro de 2026, diretamente pelo site da fundação

*Estagiária sob supervisão



