Banco de imagens/ Pixabay As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de agosto

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP está com as inscrições abertas para os cursos de inverno de 2026. Nesta edição, estão sendo oferecidas 7.060 vagas. Os cursos são gratuitos.

Ao todo, são 82 cursos on-line voltados ao público interno e externo da Universidade. As inscrições vão até o dia 2 de agosto e podem ser feitas clicando aqui. A seleção dos participantes será realizada por meio de sorteio.

Os matriculados que alcançarem 75% de frequência terão direito a certificado de conclusão.

Os cursos abordarão temas contemporâneos e de interesse social, como educação antirracista, transição energética, esporte, histórias de povos indígenas, recuperação de rios urbanos e a condição da mulher. A programação também contempla aspectos históricos, geográficos, políticos e sociais relacionados a diferentes áreas do conhecimento.

Confira a lista de cursos que ainda estão com inscrições abertas: