A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP está com as inscrições abertas para os cursos de inverno de 2026. Nesta edição, estão sendo oferecidas 7.060 vagas. Os cursos são gratuitos.
Ao todo, são 82 cursos on-line voltados ao público interno e externo da Universidade. As inscrições vão até o dia 2 de agosto e podem ser feitas clicando aqui. A seleção dos participantes será realizada por meio de sorteio.
Os matriculados que alcançarem 75% de frequência terão direito a certificado de conclusão.
Os cursos abordarão temas contemporâneos e de interesse social, como educação antirracista, transição energética, esporte, histórias de povos indígenas, recuperação de rios urbanos e a condição da mulher. A programação também contempla aspectos históricos, geográficos, políticos e sociais relacionados a diferentes áreas do conhecimento.
Confira a lista de cursos que ainda estão com inscrições abertas:
- Análise de dados em estratificação e desigualdades educacionais
- Bioarqueologia social e análise de remanescentes humanos
- Cinema italiano: paisagens e imaginários
- Do Welfare State às mutações na governança neoliberal
- Futebol e Literatura na América Latina: o gênero romance
- História Indígena no Brasil
- Introdução à língua búlgara: uma porta de entrada acessível para o contato com as línguas eslavas
- Introdução ao Movimento Direito e Literatura
- Literatura no pós-independência: contradições na prosa de países africanos de língua oficial portuguesa
- O desenvolvimento do idealismo alemão a partir de Schelling e Hegel (1794-1807)
- Origens e desenvolvimento das ciências sociais na China moderna
- Pela estrada agora’: livros brasileiros para crianças no século XXI
- Relatos de infância latino-americanos
- A literatura russa de exílio no decorrer do século XX
- Abolição ou Desalienação do trabalho? Disputas contemporâneas em torno do trabalho
- Arte, Política e Nacionalismos na África tardio-colonial
- Capitalismo de desastre e o caso das enchentes no Rio Grande do Sul
- Corpos, Linguagens e Produção da Diferença em Angola
- Democracia e representação nas Revoluções Americana e Francesa
- Heranças, populações e disputas de terra: fontes para a História Social
- Ilha de Gorée (Senegal): A história da escravidão pelo nacionalismo africano
- O ensino de argumentação e o tratamento da desinformação em sala de aula
- O Pequeno Livro Vermelho no Mundo: Maoísmo, Revolução e Cultura Política Global
- Os limites da língua portuguesa na expressão da dor