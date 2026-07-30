Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Fies: programa financia cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas para estudantes de baixa renda

O Ministério da Educação (MEC) está convocando os estudantes que se inscreveram para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do segundo semestre para a complementação das inscrições.

Eles deverão acessar, entre a sexta (31) e a terça (4), o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para realizar a complementação.

Ao todo, são ofertadas 75,5 mil vagas. Caso o candidato não tenha sido pré-selecionado em nenhuma das opções de curso escolhidas, ele automaticamente se encontra na lista de espera, prevista para acontecer de 7 de agosto a 24 de setembro.

O que é o Fies?

O Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) é um programa do Governo Federal, criado para ajudar pessoas de baixa renda a pagarem cursos de graduação em instituições de ensino particulares bem avaliadas no Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior).

O aluno faz o ensino superior e quita o valor somente depois de formado, com juros zero e prazos mais longos.

Confira a ordem de prioridade da chamada

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.

Calendário do Fies 2026/2

Inscrições: 14 a 17 de julho;

Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto;

Lista de Espera: 7 a 24 de setembro.

*Estagiária sob supervisão



