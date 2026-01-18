Divulgação CBMSC Acidente aconteceu quando Thiago colidiu com uma árvore durante uma manobra de voo solo

Recém-chegado da Guerra na Ucrânia, onde atuou como voluntário, o brasileiro Thiago Ohlson, de 35 anos, morreu em um acidente de parapente na tarde deste sábado (17) no Mirante da Praia Vermelha, em Penha, Santa Catarina.

Reprodução Redes Sociais Voluntário na Guerra da Ucrânia volta ao Brasil e morre em acidente de parapente em SC

O acidente aconteceu quando Thiago colidiu com uma árvore durante uma manobra de voo solo. As pessoas que observavam o ocorrido foram até onde o parapente caiu, retiraram o homem da cadeira e o colocaram deitado.

Divulgação CBMSC as equipes confirmaram a morte no local.

O Corpo de Bombeiros Militar foram os primeiros a chegarem no local, e acionaram o Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU) e o helicóptero da Polícia Militar, mas ao checarem as condições de saúde, Thiago já estava sem sinais vitais.

Divulgação CBMSC O Corpo de Bombeiros Militar, o Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU) e o helicóptero da Polícia Militar foram acionados

Segundo os bombeiros, Ohlson teve múltiplas fraturas nas pernas e no braço esquerdo, além de traumatismo craniano com fratura na cabeça.

Com a chegada do helicóptero e do SAMU, as equipes confirmaram a morte no local.

A história de Thiago

Thiago Ohlson havia voltado há cerca de dois meses da Guerra da Ucrânia, onde atuou como voluntário ao lado do exército Ucraniano. Ele era piloto de parapente e fazia voos de instrução. Era conhecido na região por sua atuação na modalidade, além de ser surfista.