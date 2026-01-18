Recém-chegado da Guerra na Ucrânia, onde atuou como voluntário, o brasileiro Thiago Ohlson, de 35 anos, morreu em um acidente de parapente na tarde deste sábado (17) no Mirante da Praia Vermelha, em Penha, Santa Catarina.
O acidente aconteceu quando Thiago colidiu com uma árvore durante uma manobra de voo solo. As pessoas que observavam o ocorrido foram até onde o parapente caiu, retiraram o homem da cadeira e o colocaram deitado.
O Corpo de Bombeiros Militar foram os primeiros a chegarem no local, e acionaram o Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU) e o helicóptero da Polícia Militar, mas ao checarem as condições de saúde, Thiago já estava sem sinais vitais.
Segundo os bombeiros, Ohlson teve múltiplas fraturas nas pernas e no braço esquerdo, além de traumatismo craniano com fratura na cabeça.
Com a chegada do helicóptero e do SAMU, as equipes confirmaram a morte no local.
A história de Thiago
Thiago Ohlson havia voltado há cerca de dois meses da Guerra da Ucrânia, onde atuou como voluntário ao lado do exército Ucraniano. Ele era piloto de parapente e fazia voos de instrução. Era conhecido na região por sua atuação na modalidade, além de ser surfista.