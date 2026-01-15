Unsplash Concurso Público Unificado (CNU 2)

Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) já podem consultar, através da internet, os resultados preliminares das vagas reservadas. A partir desta sexta-feira (16), também vai estar aberto o prazo para apresentação de recursos contra a análise de caracterização da deficiência ou a avaliação das autodeclarações de pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Para consultar o resultado, é necessário acessar a área do candidato, mediante login com CPF e senha cadastrados no portal gov.br. Aqueles que não concordarem com o resultado poderão interpor recurso até o dia 19 de janeiro, acessando a opção “interposição de recursos” no sistema.

Segundo a nota divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 15.903 candidatos participaram dessa fase, com possibilidade de concorrer em mais de uma modalidade de cota. Desse total, 14.659 se autodeclararam pessoas negras, 634 indígenas e 616 quilombolas.

No Procedimento de Caracterização da Deficiência, participaram 4.201 candidatos, avaliados por meio de atendimento virtual realizado por uma equipe interdisciplinar formada por três profissionais, incluindo um médico.









Próximas etapas



A nota preliminar da prova discursiva e o espelho de correção devem ser divulgados em 23 de janeiro, com prazo para recursos entre os dias 26 e 27 também de janeiro.

Já o resultado definitivo dos recursos referentes à avaliação de títulos, prova discursiva, verificação documental e caracterização da deficiência está previsto para 18 de fevereiro.

A classificação final será publicada em 20 de fevereiro, data em que também ocorrerá a convocação para manifestação de interesse nas vagas de preenchimento imediato.

De acordo com o MGI, 2.480 candidatos serão chamados logo após a homologação do resultado final, enquanto outras 1.172 vagas deverão ser ocupadas em curto prazo.

Nesta edição, o CNU 2 prevê o preenchimento de 3.144 vagas de nível superior e 508 de nível intermediário, distribuídas entre 32 órgãos do governo federal.