Foto:PMERJ Tiroteio na Maré fecha Linha Amarela; aluno de 10 anos é baleado

Um tiroteio durante uma operação emergencial da Polícia Civil na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, provocou interdições intermitentes na Linha Amarela e reflexos na Linha Vermelha desde a manhã desta terça-feira (26). Segundo a corporação, agentes da Subsecretaria de Inteligência e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) identificaram a movimentação de traficantes armados que se preparavam para invadir uma comunidade rival. A região, que é composta por 16 favelas, é disputada por facções do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).

Durante o confronto, um aluno defoi atingido por um tiro na perna dentro daque fica ao lado do. De acordo com ao quadro da criança é estável. Ela foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

A UFRJ informou que uma bala perfurou uma sala do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN). Não houve feridos, mas as aulas foram suspensas.

Interdições na Linha Amarela

A Fiocruz elevou o nível de alerta de segurança para 3, o mais alto da instituição. Em nota, orientou que funcionários permaneçam nos prédios do Campus Maré e suspendeu a circulação entre os campi de Manguinhos e Maré. As rotas internas de ônibus foram interrompidas.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura (COR-Rio) comunicou três intervenções na região ao longo do dia:

A Linha Amarela foi totalmente interditada no sentido Fundão, na altura da Vila do João. O sentido Barra seguia aberto.A via foi liberada, mas com lentidão em direção ao Fundão, especialmente em Del Castilho e na Maré.Novas interdições intermitentes foram registradas nos dois sentidos, com duas faixas ocupadas no sentido Fundão.

A Linha Vermelha apresentou reflexos no início da operação, mas permaneceu liberada nos dois sentidos.

O COR-Rio reforçou que as forças de segurança podem continuar fechando as vias sem aviso prévio e recomendou que motoristas evitem a região e busquem rotas alternativas.



