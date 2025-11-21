Foto: Divulgação Neste ano, duas comitivas simultâneas percorrem 93 municípios

A Coca-Cola FEMSA Brasil abriu oficialmente sua agenda de Natal 2025 com um conjunto robusto de ações que reforçam a estratégia da marca de transformar a data em uma plataforma nacional de experiência, conexão emocional e presença urbana. Entre árvores monumentais, caravanas temáticas, tecnologia e iniciativas de sustentabilidade, a empresa consolida seu papel como uma das maiores operadoras de entretenimento gratuito do país.

São Paulo

Em São Paulo, o Parque Villa-Lobos recebe a tradicional árvore de Natal, que chega à 9ª edição como um dos principais símbolos da temporada. Com 55 metros de altura, 288 mil pontos de luz, 162 elementos decorativos e uma estrela de 4,8 metros, a estrutura foi idealizada pela AKM e erguida com apoio da Coca-Cola FEMSA. Parte da decoração utilizou garrafas PET recicladas, mais de 50 mil tampinhas e totens montados com outras 5 mil unidades, em parceria com o projeto S.I.R.I.

Além da iluminação diária, o circuito inclui um carrossel imersivo de 26 metros, que deve receber cerca de 35 mil visitantes. A expectativa é que a atração impacte mais de 1,6 milhão de pessoas até 6 de janeiro de 2026.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a marca inaugura pela primeira vez o "Natal do Rio", na Enseada de Botafogo. Com direção criativa de Abel Gomes (SRCOM) e realização da Accioly Participações, a árvore luminosa de 80 metros e 2,3 milhões de LEDs transforma a orla em palco de espetáculos diários, com shows, ballet de águas, apresentações musicais, ativações de marcas e acendimento coordenado de luzes a partir das 19h. A composição com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor reforça a estratégia de ocupação simbólica de pontos icônicos do país.





Caravanas

As caravanas de Natal seguem como o braço mais popular e afetivo da operação. Neste ano, duas comitivas simultâneas percorrem 93 municípios entre 12 de novembro e 23 de dezembro — incluindo capitais e cidades do interior de SP, RJ, MG, MS, PR, SC e RS — com previsão de alcançar mais de 63 milhões de pessoas.

Os cinco caminhões temáticos trazem efeitos luminosos, intervenções visuais e ambientações narrativas. A rota mantém a presença do Papai e Mamãe Noel e incorpora recursos de acessibilidade, como audiodescrição em tempo real, além de compensação de carbono, garantindo o selo de Evento Neutro.

O ecossistema se completa com o aplicativo oficial do Natal Coca-Cola, que oferece experiências digitais e interativas com realidade aumentada. Ele permite, por exemplo, que o público faça fotos ao lado dos personagens da campanha. A plataforma gratuita reforça a integração entre o digital e o offline e amplia o alcance das ativações físicas.

Com essa combinação de tecnologia, sustentabilidade, espetáculo e territorialidade, a Coca-Cola consolida uma estratégia que vai além das festividades. O Natal se torna um ativo estratégico de marca: um período em que a presença física encontra narrativa emocional e escala continental.

Um case que segue relevante para profissionais de marketing, branding, varejo e comunicação. Ele reafirma o poder das experiências ao vivo como ferramenta de construção de valor no mercado brasileiro.