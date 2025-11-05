Foto: José Cruz/Agência Brasil Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abre portas de universidades de todo o país para milhares de estudantes

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) abriu as inscrições do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) para o ano letivo de 2026.

O prazo vai até 14 de novembro e o cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site do sistema (acesse o link aqui).

Entenda o Sucem

O Sucem organiza as vagas para novos estudantes nas redes públicas estadual e municipal em 775 cidades mineiras, conforme divulgado pela Agência Minas. As renovações de matrícula da rede estadual já foram feitas automaticamente.

A subsecretária de Articulação da SEE-MG, Cláudia Lara, destacou que o momento é voltado para famílias que desejam inscrever estudantes que vão ingressar na rede pública ou mudar de escola.

"Aquele estudante que deseja mudar de escola ou quer vir para a rede pública, é hora de fazer o seu cadastro. (...) Todas as escolas da rede pública estão preparadas para atender as famílias", afirmou.

Desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), o Sucem é integrado ao Sistema Mineiro de Administração Escolar (Simade), plataforma que registra as matrículas.

A principal novidade deste ano é a validação automática do CPF dos candidatos, feita em parceria com a Receita Federal, para mais segurança e agilidade no processamento dos dados.

Veja quais documentos são exigidos:

Certidão de nascimento ou documento de identificação do estudante;

CPF do estudante e do responsável;

Comprovante de endereço;

Declaração de vacinação atualizada.

Quando sai o resultado?

O resultado será divulgado no dia 10 de dezembro. A matrícula deverá ser confirmada entre 26 de dezembro e 9 de janeiro de 2026, diretamente na unidade escolar, com a apresentação dos documentos exigidos.

Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, migrantes, refugiados ou com deficiência terão matrícula garantida mesmo sem inscrição prévia.

Irmãos de alunos já matriculados terão prioridade na mesma escola, e crianças de 4 anos também terão vaga garantida.





Sucem 2026