A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) abriu as inscrições do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) para o ano letivo de 2026.
O prazo vai até 14 de novembro e o cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site do sistema (acesse o link aqui).
Entenda o Sucem
O Sucem organiza as vagas para novos estudantes nas redes públicas estadual e municipal em 775 cidades mineiras, conforme divulgado pela Agência Minas. As renovações de matrícula da rede estadual já foram feitas automaticamente.
A subsecretária de Articulação da SEE-MG, Cláudia Lara, destacou que o momento é voltado para famílias que desejam inscrever estudantes que vão ingressar na rede pública ou mudar de escola.
"Aquele estudante que deseja mudar de escola ou quer vir para a rede pública, é hora de fazer o seu cadastro. (...) Todas as escolas da rede pública estão preparadas para atender as famílias", afirmou.
Desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), o Sucem é integrado ao Sistema Mineiro de Administração Escolar (Simade), plataforma que registra as matrículas.
A principal novidade deste ano é a validação automática do CPF dos candidatos, feita em parceria com a Receita Federal, para mais segurança e agilidade no processamento dos dados.
Veja quais documentos são exigidos:
- Certidão de nascimento ou documento de identificação do estudante;
- CPF do estudante e do responsável;
- Comprovante de endereço;
- Declaração de vacinação atualizada.
Quando sai o resultado?
O resultado será divulgado no dia 10 de dezembro. A matrícula deverá ser confirmada entre 26 de dezembro e 9 de janeiro de 2026, diretamente na unidade escolar, com a apresentação dos documentos exigidos.
Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, migrantes, refugiados ou com deficiência terão matrícula garantida mesmo sem inscrição prévia.
Irmãos de alunos já matriculados terão prioridade na mesma escola, e crianças de 4 anos também terão vaga garantida.
Sucem 2026
- Período de inscrições: até 14 de novembro de 2025
- Resultado: 10 de dezembro de 2025
- Confirmação da matrícula: de 26 de dezembro de 2025 a 9 de janeiro de 2026, diretamente na escola indicada