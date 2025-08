Seduc/SP É possível se inscrever no processo seletivo até 11 de agosto

A rede estadual de São Paulo está com processo seletivo aberto, até o dia 11 de agosto, para professores do itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio.

As provas serão aplicadas em 28 de setembro em 77 cidades do estado. O salário é de R$ 5.565,00 por uma jornada de 40 horas semanais – mas é possível ter uma carga reduzida com salário proporcional. A taxa de inscrição é de R$ 49.

Serão cerca de 5 mil vagas, em todo o estado, para seis eixos tecnológicos de ensino: gestão e negócios (eixo 1), saúde e meio ambiente (eixo 2), turismo, hospitalidade e lazer (eixo 3), tecnologia da informação (eixo 4), recursos naturais (eixo 5) e tecnologia de controle e processos industriais (eixo 6).

Critérios

A princípio, para participar, o profissional deve ter, no mínimo, graduação – seja uma licenciatura, um bacharelado ou um tecnólogo.

No caso de não ser formada, a pessoa pode participar se for considerada especialista com notório saber ou ter experiência comprovada.

Para os graduados, o curso precisa estar na lista dos aceitos para ensinar nas matérias escolares de cada um dos eixos. O profissional pode escolher mais de um eixo e município ou diretoria de ensino para dar aulas, desde que os horários não coincidam.

Alguns exemplos de graduações permitidas para lecionar em cada eixo são:

Eixo 1 – Gestão e negócios : administração, ciências contábeis, economia, finanças, gestão, logística, marketing, psicologia, publicidade e recursos humanos.

: administração, ciências contábeis, economia, finanças, gestão, logística, marketing, psicologia, publicidade e recursos humanos. Eixo 2 – saúde e meio ambiente : bioquímica, biotecnologia, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, engenharia ambiental, farmácia, gestão, medicina e psicologia.

: bioquímica, biotecnologia, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, engenharia ambiental, farmácia, gestão, medicina e psicologia. Eixo 3 – turismo, hospitalidade e lazer : administração, gestão, hotelaria, psicologia, recursos humanos e turismo.

: administração, gestão, hotelaria, psicologia, recursos humanos e turismo. Eixo 4 – tecnologia da informação : análise de sistemas, ciência de dados, computação, desenvolvimento de sistemas, engenharias e informática.

: análise de sistemas, ciência de dados, computação, desenvolvimento de sistemas, engenharias e informática. Eixo 5 – recursos naturais: administração, agronomia, biologia, comunicação social, ecologia, engenharias, economia, gestão, psicologia, marketing, publicidade e propaganda e recursos humanos.

administração, agronomia, biologia, comunicação social, ecologia, engenharias, economia, gestão, psicologia, marketing, publicidade e propaganda e recursos humanos. Eixo 6 – tecnologia de controle e processos industriais: automação industrial, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, informática e mecatrônica.









Etapas

O processo seletivo será feito em quatro etapas:

Prova objetiva(30 questões — 10 de conhecimentos pedagógicos e 20 de específicos do eixo escolhido). Prova discursiva(1 questão, com valor de até 20 pontos, sobre conteúdos gerais e específicos da área escolhida), que será no mesmo dia da prova objetiva. Prova prática(em vídeo, de 5 a 7 minutos, simulando uma aula, com temas definidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que devem ser enviados de 18 de agosto e 15 de setembro à banca). Avaliação de títulos.



Candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência terão direito a ações afirmativas.