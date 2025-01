Reprodução MEC Sistema não exibe classificação dos candidatos nas listas de espera

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025 voltou a ser alvo de críticas após estudantes não aprovados na chamada regular relatarem que o sistema do Ministério da Educação (MEC) não exibiu suas classificações na lista de espera. O problema foi identificado nesta segunda-feira (27), mesmo dia em que o resultado final foi divulgado com atraso.

A falta de transparência na exibição das classificações dificulta a tomada de decisão dos candidatos, que têm até o dia 31 de janeiro para escolher uma das duas opções de curso e universidade para aguardar na lista de espera.

Nas redes sociais, candidatos reclamaram do problema:

a lista de espera do sisu é pra deixar os estudantes com ansiedade so pode, porque nem a posição eles prestam pra colocar no site pic.twitter.com/flKGn9IXXJ — Beatriz ♡ (@beatuita) January 27, 2025





O sisu não mostra mais a colocação do candidato pra ele se guiar em que lista de espera colocar a nota…. esse sisu tá tenebroso pic.twitter.com/7CeEFmTXgM — antonella 🩺 é MEDUERJ (@gioantonellaf) January 27, 2025





Por que a classificação é importante?

Saber a posição na lista de espera ajuda o estudante a avaliar suas chances reais de ser convocado. Por exemplo:

Um candidato que ficou em 8º lugar para 4 vagas em Engenharia na Universidade Federal Fluminense (UFF) pode ter mais chances de ser chamado do que se estiver em 26º lugar para 7 vagas em Engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com essa informação, o candidato poderia escolher a universidade onde teria maiores chances de conseguir a vaga.

Sem acesso à classificação, muitos estudantes ficam inseguros sobre qual decisão tomar.

Sistema não informa classificação

Ao acessar o portal do Sisu, os candidatos visualizam uma mensagem vaga: "Analise as suas colocações para cada modalidade". No entanto, as posições reais não são exibidas.

Essa omissão contrasta com edições anteriores:

Em 2023, as classificações apareciam diretamente no sistema, logo acima da opção para se inscrever na lista de espera.

Em 2024, o MEC disponibilizou uma planilha em Excel com as informações, mas o modelo foi alvo de críticas por ser confuso.

Este ano, nenhuma das duas alternativas foi oferecida, o que gerou ainda mais insatisfação.

Prazo para escolha na lista de espera

Os estudantes têm até o dia 31 de janeiro para se inscrever na lista de espera, a menos que o prazo seja prorrogado devido aos problemas técnicos.

Os erros recorrentes no sistema têm gerado descontentamento nas redes sociais, com candidatos cobrando maior transparência e eficiência do MEC. A ausência da classificação na lista de espera foi apontada como uma falha grave, já que compromete a tomada de decisões estratégicas dos estudantes.

Em nota ao portal iG, o MEC explicou que 97% das vagas são preenchidas em chamada regular.

"Com mais de 254 mil aprovados, edição de 2025 do Sistema de Seleção Unificada tem ganho de eficiência ao elevar taxa de ocupação das vagas após 7 anos de queda. Cursos de licenciatura tiveram 12.473 estudantes aprovados e com nota para concorrer ao Pé-de-Meia Licenciaturas".