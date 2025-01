Climatempo São Paulo nublada

Após a histórica tempestade da última sexta-feira (24), São Paulo ainda enfrenta os impactos das chuvas e deve lidar com mais precipitações nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de "perigo" para o estado, com possibilidade de chuva acumulada entre 30mm e 100mm até o fim da manhã desta segunda-feira (27). Segundo o Climatempo, o pico das chuvas mais intensas está previsto para quarta e quinta-feira (29 e 30), enquanto hoje e amanhã as pancadas devem ser mais moderadas.

Nesta segunda-feira (27), São Paulo terá um dia nublado, com temperaturas médias de 20°C pela manhã e máxima de 27°C durante o dia, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). A previsão é de pancadas moderadas a fortes no decorrer do dia, mas a chuva deve perder força à noite, ficando restrita à nebulosidade.

A Defesa Civil registrou 16 mortes relacionadas às chuvas deste verão em todo o estado, incluindo o caso de um artista plástico na Vila Madalena, que foi levado pela enxurrada, e de um motociclista em Guarulhos, encontrado sem vida no sábado. No domingo (26), a cidade de São Paulo esteve em estado de atenção, com ao menos quatro pontos de alagamentos intransitáveis e 21 quedas de árvores.

A Defesa Civil estadual segue em alerta e ativou um gabinete de crise que deve funcionar até esta terça-feira (28), quando a intensidade das chuvas deve diminuir. Apesar disso, a possibilidade de alagamentos e transtornos segue preocupando, especialmente com a previsão de novos temporais na quarta-feira.

Rio de Janeiro em alerta

Na capital fluminense, o sistema de baixa pressão continuará influenciando o tempo nos próximos dias. Hoje, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, acompanhadas de raios e ventos moderados. As temperaturas seguem altas, podendo chegar a 39°C na Zona Oeste e 38°C em Jacarepaguá.

Entre terça (28) e quarta-feira (29), o tempo ficará mais instável, com céu nublado e chuvas moderadas. Na quinta (30), o céu começará a abrir e as temperaturas voltam a subir, com máxima de até 37°C.

Previsão para o restante do país

Enquanto São Paulo se prepara para mais chuvas, outras regiões do Brasil terão tempo variado. No Nordeste e no Rio Grande do Sul, o sol predominará, com calor intenso. Já no Sudeste, Centro-Oeste e Norte, a previsão é de sol entre nuvens, intercalado com pancadas de chuva.