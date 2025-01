Agência Brasil Sisu 2025: inscrições começaram em 17 de janeiro

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta segunda-feira (27) a lista de aprovados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025. A divulgação, inicialmente prevista para o domingo (26), foi adiada devido à instabilidade no site oficial, o que gerou reclamações nas redes sociais.

Os candidatos aprovados foram selecionados com base no desempenho no Enem 2024, e o Sisu deste ano oferece 261.779 vagas em 6.851 cursos de graduação distribuídos em 124 instituições públicas pelo país.

Como consultar o resultado do Sisu 2025?

Para verificar se foi aprovado, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e clicar na opção "resultado da chamada regular". Em seguida, pode conferir sua aprovação na primeira ou segunda opção de curso.

Os aprovados precisam realizar a matrícula na instituição entre os dias 27 e 31 de janeiro. Quem não efetuar o registro dentro do prazo perderá a vaga.

Como se inscrever na lista de espera?

Caso o nome do estudante não apareça entre os aprovados, ele pode manifestar interesse na lista de espera de uma das opções de curso escolhidas. O período para inscrição é de 26 a 31 de janeiro.

O processo é simples:

Acesse o site do Sisu pelo link https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

Faça login com sua conta Gov.br.

Clique na opção "Participar da lista de espera".

Caso mude de ideia, selecione "Retirar participação da lista de espera".

Como funciona a lista de espera?

A lista de espera é utilizada pelas instituições para preencher vagas que ficaram disponíveis após a chamada regular. As convocações começam a partir de 11 de fevereiro e seguem até o preenchimento de todas as vagas, o que pode acontecer até o início das aulas, geralmente em março.

Os candidatos devem acompanhar as convocações diretamente com a instituição escolhida, pois cada uma define seus próprios prazos e procedimentos.

Foi aprovado? Veja como fazer a matrícula

Os aprovados na chamada regular devem comparecer à instituição de ensino entre os dias 27 e 31 de janeiro para realizar a matrícula. É necessário apresentar a documentação exigida, incluindo:

Documento oficial com foto (RG, CNH ou carteira de trabalho);

CPF;

Certificado de conclusão do Ensino Médio;

Comprovante de residência;

Histórico escolar;

Comprovante de quitação eleitoral;

Certidão de nascimento ou casamento;

Documento de regularidade com o serviço militar (para candidatos homens);

Documentos adicionais para candidatos aprovados por cotas, como comprovante de renda familiar e histórico escolar de escola pública.

Cronograma do Sisu 2025



Inscrições: 17 a 21 de janeiro

Chamada regular: 26 de janeiro

Matrícula: 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

Convocações da lista de espera: 12 de fevereiro a 30 de setembro

Atraso na divulgação do resultado

No domingo (26), o site do MEC apresentou problemas técnicos, impossibilitando o acesso ao resultado. Estudantes relataram mensagens de manutenção como: "Fique tranquilo, não se preocupe, em breve você poderá acessar a plataforma do Sisu."

O MEC informou, próximo à meia-noite, que as equipes técnicas estavam trabalhando para finalizar o processo. A divulgação, prometida para esta segunda-feira, ocorreu após o atraso inicial.

Os candidatos devem permanecer atentos ao site oficial e aos comunicados do MEC para acompanhar atualizações e próximos passos.

Sisu nas redes sociais

Nas redes sociais, candidatos às vagas nas universidades federais lamentaram o atraso, fizeram memes e comemoraram aprovação nos cursos escolhidos.

Eu passei gentêee, não vou precisar mais ouvir nome Sisu por um bom tempo

essa demora do sisu é um teste para vcs se acostumarem quando chegar final de semestre na facul e ficarem aguardando os professores lançarem as notas no portal

