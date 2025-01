Ricardo Stuckert Presidente Lula e Camilo Santana, Ministro da Educação do Brasil, participam de lançamento do Mais Professores





O governo federal lançou nesta terça-feira (14) o programa Mais Professores como modo de estimular a formação universitária de educadores. Parte do programa é o Pé-de-meia Licenciatura ou Pé-de-meia Universitário: o fomento garantirá um pagamento mensal para estudantes de licenciatura.

Os pagamentos do Pé-de-meia Licenciatura será de R$ 1.050 mensais, dividido entre saque e poupança para formatura, e deverá começar em abril de 2025.

Dois dos principais objetivos do programa são aumentar o volume de professores no Brasil, assim como evitar a evasão (mais da metade, hoje). Além disso, acredita-se que o estímulo aumentará a qualidade da educação dos professores.

Pé-de-meia Licenciatura

O programa Mais Professores e o desdobramento Pé-de-meia Licenciatura funcionará com modelo semelhante ao Pé-de-meia do Ensino Médio. Todos os meses, alunos de licenciatura receberão um auxílio mensal para continuidade dos estudos. Igualmente, parte do valor vai para uma poupança reservada para formatura. No programa do Ensino Médio, ainda, o aluno ganha um bônus para cada ano completo de estudos.

Quanto Mais Professores vai pagar?

Enquanto o Pé-de-meia escolar para R$200, alunos de licenciatura beneficiados pelo Pé-de-meia Licenciatura, do Mais Professores, receberão, inicialmente, R$ 1.050 mensais. Os pagamentos devem começar em abril.

Esse valor será:

R$ 350 depositado para saque na formatura;

R$ 700 mensais como saque.

Quem pode ganhar Pé-de-meia Licenciatura?

Poderão se inscrever no programa Pé-de-meia Universitário do Mais Professores alunos que realizaram o Enem 2023 e ingressaram em cursos de licenciatura por meio do Sisu.

Para isso, no entanto, o aluno deverá ter nota acima de 650 no Enem.

Inscrições para o Mais Professores

De acordo com Camilo Santana, ministro da Educação, estudantes universitários que obedecerem ao critério poderão se inscrever para o programa Pé-de-meia a partir do dia 17 de janeiro; as inscrições vão até dia 21 do mesmo mês.

No total, a primeira edição do Pé-de-meia Licenciatura terá 12 mil vagas.

Lançamento do Mais Professores

O programa Mais Professores será lançado oficialmente às 16h, no horário de Brasília, desta terça. O ministro e o presidente Lula (PT) deverão participar de um evento de lançamento no Palácio do Planalto.

Mais Professores: detalhes

Santana apresentou que o Mais Professores terá cinco eixos principais para melhorar a educação e qualidade da formação dos professores. Esses eixos são:

1- Seleção federal do processo da docência

Para aumentar a qualidade dos professores, haverá uma espécie de concurso federal de professores. A prova de seleção será o Enade, prova que avalia o aproveitamento do aluno no curso superior e, atualmente, tem nota relativamente baixa em cursos de licenciatura. Estados e municípios podem ter mais estágios de seleção para manter autonomia.

2- Atratividade para alunos de autodesempenho

Com o programa Pé-de-meia Licenciatura, espera-se que haja menor taxa de desistência para alunos que tenham grande potencial e desempenho escolar.

3- Alocação de professores

O governo procura, ainda, estabilizar e distribuir melhor a educação no país e suprir necessidades. Se alguma região tiver falta de professores de conhecimentos específicos (comumente em exatas) poderão ter realocação voluntária. Esses professores receberão, além do salário, um bônus de R$ 2.100 mensais durante dois anos. Esse programa deve começar no segundo semestre de 2025.

4 - Mais formação

Reunir diversas plataformas de cursos online, extensão, pós-graduação e formação continuada em um único portal. O portal chamará Mais Professores e será voltado para todos os educadores do Brasil, e ajudará a fortalecer necessidades de formação. Unificando os portais que existem, espera-se que haja mais facilidade de encontrar informações sobre a disponibilidade dos cursos.

5- Valorização

O último eixo pretende enfatizar para os brasileiros a importância do professor e aumentar a cultura de valorização do educador. Algumas das ações são, por exemplo: