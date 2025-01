Ricardo Stuckert Presidente Lula e Camilo Santana, Ministro da Educação do Brasil





O governo do Brasil lançou nesta terça-feira (14) o programa Mais Professores como forma de incentivar a formação de educadores de ensino básico e superior. O objetivo é deixar a profissão de professor mais atrativa e melhorar a educação brasileira.

Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, e diversos representantes do governo, o presidente Lula (PT) falou sobre educação no Brasil. O ministro, por sua vez, apresentou detalhes do Mais Professores.





Eixos e vantagens

Santana apresentou o Mais Professores, programa que terá cinco eixos principais para melhorar a educação e qualidade da formação dos professores. Esses eixos são:

1- Seleção federal do processo da docência

Para aumentar a qualidade dos professores, haverá uma espécie de concurso federal de professores. A prova de seleção será o Enade, prova que avalia o aproveitamento do aluno no curso superior e, atualmente, tem nota relativamente baixa em cursos de licenciatura. Estados e municípios podem ter mais estágios de seleção para manter autonomia.

2- Atratividade para alunos de autodesempenho

Com o programa Pé-de-meia Licenciatura, espera-se que haja menor taxa de desistência para alunos que tenham grande potencial e desempenho escolar.

O programa pagará, mensalmente, a quantia de R$ 1.050 (R$ 700 em mãos e R$ 350 em conta entregue na graduação) para estudantes que tiraram mais de 650 no Enem e deseje cursar licenciatura.

3- Alocação de professores

O governo procura, ainda, estabilizar e distribuir melhor a educação no país e suprir necessidades. Se alguma região tiver falta de professores de conhecimentos específicos (comumente em exatas) poderão ter realocação voluntária. Esses professores receberão, além do salário, um bônus de R$ 2.100 mensais durante dois anos. Esse programa deve começar no segundo semestre de 2025.

4 - Mais formação

Reunir diversas plataformas de cursos online, extensão, pós-graduação e formação continuada em um único portal. O portal chamará Mais Professores e será voltado para todos os educadores do Brasil, e ajudará a fortalecer necessidades de formação. Unificando os portais que existem, espera-se que haja mais facilidade de encontrar informações sobre a disponibilidade dos cursos.

5- Valorização

O último eixo pretende enfatizar para os brasileiros a importância do professor e aumentar a cultura de valorização do educador. Algumas das ações são, por exemplo:

parcerias com a Caixa e Banco do Brasil para disponibilidade de pacotes de benefícios para professores (cartão sem anuidade, milhas, cashbacks etc.);

parceria com Ministério do Turismo para professores ter desconto em hotéis no Brasil inteiro; ação entra em ação em 4 de fevereiro;

entrega de 100 mil notebooks por ano para professores de redes públicas;

Discurso de Lula

Lula fez um discurso carregado de lembranças e comparações sociais. Ele falou sobre a importância da educação para o povo brasileiro e disse:

"O Brasil durante muito tempo não teve nenhuma responsabilidade em cuidar da educação. Se a gente for olhar a linha do tempo, esse pais tem 525 anos e esse só tem praticamente 105 anos desde a primeira universidade federal, atrás de todos os países da América Latina. Quando criamos a primeira universidade federal, o rei vinha de Bruxelas para visitar o Brasil e ele precisava receber um título de doutor honoris causa, e se criou a universidade para dar um título para um rei, e não pensando na educação do povo brasileiro."

Ele comentou, também, que acredita que a educação foi menosprezada justamente como forma de não dar poder às carreiras mais pobres da população para mantê-las subjulgadas a ricos, que sempre puderam estudar na Europa.

"Fico pensando o porquê de tanto menosprezo à educação deste país, porque tanto menosprezo na formação do nosso provo, e tanto menosprezo, quando a elite brasileira sabia que nenhum país ia se desenvolver investimento na formação do nosso povo. É a formação intelectual do nosso povo, nossa formação profissional, que faz o país crescer economicamente, culturalmente, e ter competitividade e qualidade nas coisas que faz. Fora isso, seremos um país que nunca será levado em conta."

Lula ainda relembrou o fato de que se importa com a educação pelo próprio fato de nunca ter estudado.

"Queria que vocês compreendessem que quem está falando tudo isso é um cidadão brasileiro que não tem diploma universitário [...] Exatamente por essa razão tenho obsessão pela educação: porque não tive chance e não tive diploma. [...]Então, tomei a decisão que era importante a gente cuidar da educação neste país, se não, não sairíamos do limbo que a gente se encontrava."