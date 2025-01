Dronemoc Carro cai 40 metros de ribanceira em Minas Gerais





Um casal foi vítima de um acidente de carro na BR-365, altura de Pirapora (MG) durante a madrugada desta terça-feira (14). O carro deles caiu cerca de 40 metros em uma ribanceira, mas nenhum dos dois se machucou seriamente.

Acidente de carro

Às cerca de 5h da terça, o Corpo de Bombeiros Militar de Montes Claros, município de Minas Gerais, foi acionado para resgatar as vítimas de um acidente de carro. O veículo atravessava a Ponte Branca quando caiu cerca de 40 metros.

Em investigações locais, os agentes descobriram que o carro viajava de madrugada quando começou a andar na contramão, atravessou o guard rail e acabou caindo. Os bombeiros precisaram realizar buscas até encontrar o carro branco capotado e amassado, quase de ponta cabeça.

Um guincho foi ao local e retirou o carro. Todos os pertences das vítimas foram entregues à polícia.





Vítimas ficam bem

Estavam a bordo do carro um homem e uma mulher viajando da Bahia para Uberlândia. Após o acidente, ela conseguiu sair do carro sozinha, antes do socorro chegar, e chegou a pedir ajuda.

Quando os bombeiros e o SAMU chegaram ao local, encontraram o homem ainda dentro do carro. Ele estava consciente e orientado, reclamando apenas de dor nas costas e com pequenos cortes. Por precaução, foi retirado do local com uma maca, mas passa bem.

O casal não soube explicar como o acidente ocorreu. Não há informações sobre indicativos de bebidas alcoólicas.

Assista a vídeo do resgate: