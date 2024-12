Divulgação / Unesp Entrada da Unesp Bauru, um dos maiores campus da instituição

A segunda fase do Vestibular 2025 da Unesp (Universidade Estadual Paulista) será aplicada neste domingo (8) e na segunda-feira (9). Ao todo, 32.467 candidatos foram convocados para a prova , que oferece 6.596 vagas em 24 cidades de todas as regiões do território paulista.

Confira, abaixo, informações importantes como horários, locais de aplicação e conteúdos das provas.

Horários

As provas serão aplicadas das 14h às 19h. Os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h. Recomenda-se chegar com uma hora de antecedência.

Os candidatos podem sair a partir das 17h e, no máximo, às 19h.

Local de prova

A consulta de local de prova está disponível no site da Fundação Vunesp ( www.vunesp.com.br ), responsável pela seleção.

O que pode e o que é proibido levar

É obrigatório levar o documento original de identificação (RG, Carteira de Habilitação, Certificado Militar, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiros, Identidade expedida pelas Forças Armadas ou carteira de órgão ou conselho de classe).

Entre os materiais que os estudantes devem levar estão: caneta esferográfica com tinta preta e régua transparente.

Além disso, os candidatos podem levar água, sucos, chocolates e alimentos leves.

Os estudantes não podem usar :

Dispositivos eletrônicos (calculadoras, celulares, relógios, reprodutores de áudio ou outros materiais que não sejam fornecidos pela Fundação Vunesp);

Acessórios (protetores auriculares, bonés, gorros, chapéus e óculos de sol);

Armas de qualquer espécie (candidatos que tenham porte ou autorização podem ser eliminados após análise da comissão).

Os materiais não permitidos na sala de aplicação devem ficar embalados e lacrados em local visível.

Além disso, o edital reforça que os candidatos devem manter os dispositivos eletrônicos desligados até a saída do prédio da prova.

Como funciona a segunda fase da Unesp

A segunda fase é dividida em dois dias com enfoques diferentes.

O primeiro dia de aplicação (8 de dezembro) tem 24 questões divididas entre:

Ciências humanas e sociais aplicadas (história, geografia, filosofia e sociologia);

Ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física);

Matemática e suas tecnologias.

No segundo dia de aplicação (9 de dezembro), o estudante fará uma redação e mais 12 questões:

Linguagens e suas tecnologias (língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte).

Segundo o manual do candidato, a redação deve ser um texto dissertativo-argumentativo, “coerente, coeso (bem articulado) e de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, a partir da leitura e compreensão de textos auxiliares”.

Cálculo da nota

Segundo o edital, a nota máxima da segunda fase do vestibular é 100 pontos.

Para isso, as bancas podem atribuir as notas 0,00 – 0,50 – 1,00 – 1,50 – 2,00 para cada questão, chegando a uma pontuação máxima de 72. Já a redação varia de 0 a 28 pontos.

A nota final do aluno é a média das notas do primeiro e do segundo dia.

Habilidades específicas

Para os cursos do Instituto de Artes, na capital, e de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design, em Bauru, será aplicada a prova de habilidades específicas nas seguintes datas:

10 a 14.12 e 18 a 20.12.2024 - Provas para os cursos do Instituto de Artes de São Paulo

13.12.2024 - Provas para os cursos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação de Bauru

Calendário completo do Vestibular Unesp 2025