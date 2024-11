Divulgação / Unesp Vestibular para ingresso na Unesp acontece nesta sexta-feira (15)

A primeira fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) 2025 acontece nesta sexta-feira (15) com a prova de Conhecimentos Gerais. Segundo a instituição de ensino, realizam a prova hoje 64.834 alunos, inscritos para 6.596 vagas em cursos de 24 cidades de todas as regiões do estado.

Os candidatos devem se apresentar ao local de prova a partir das 13 horas, e os portões serão fechados pontualmente às 14 horas. O exame , que tem duração de cinco horas, será aplicado em 35 cidades, sendo 31 delas no estado de São Paulo , além de Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

A avaliação conta com 90 questões de múltipla escolha que abordam as áreas de Linguagens e suas Tecnologias (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) e Matemática e suas Tecnologias.

A prova ainda pode conter questões interdisciplinares.

🔎 Como consultar o local de prova?

Os locais de prova estão disponíveis para consulta desde o último dia 6. Para acessar, basta entrar no site oficial da Vunesp , clicar em "local de prova" e inserir o CPF ou e-mail cadastrados na inscrição.

✏️ O que levar para a prova?



O candidato deve levar a versão original de um dos seguintes documentos:

RG

Carteira de Habilitação

Certificado Militar

Carteira de Trabalho

Passaporte

Registro Nacional de Estrangeiros

Identidade expedida pelas Forças Armadas

Carteira de órgão ou conselho de classe.

Além disso, o inscrito deve levar caneta esferográfica com tinta preta e régua transparente. É permitido entrar com alimentos e água.

📃 Quando saem os resultados?

De acordo com o calendário da Unesp, a publicação do resultado da primeira fase acontece em 2 de dezembro, com a aplicação da segunda fase em 8 e 9 de dezembro.

A divulgação do resultado final acontece em 31 de janeiro de 2025.

📆 Confira o calendário:

Prova da 1ª fase: 15 de novembro

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 2 de dezembro

Provas de habilidades específicas: 10 a 14 e 18 a 20 de dezembro

Provas da 2ª fase: 8 e 9 de dezembro

Divulgação dos resultados finais: 31 de janeiro de 2025

O calendário completo pode ser acessado pelo estudante no Manual do Candidato, disponível nos sites da Unesp e Vunesp .