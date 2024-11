Gabriel Jabur/Agência Brasília Celulares devem ficar desligados nas salas de prova

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece neste domingo (3). São mais de 4,3 milhões de estudantes inscritos, sendo 1,6 milhão concluintes do ensino médio. Como em outros vestibulares, é importante se atentar a informações sobre a aplicação das provas, como os horários, o que pode e o que não pode levar.

Horários do Enem

Os portões abrem às 12h, no fuso horário de Brasília, e fecham às 13h. A orientação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é chegar por volta das 12h ao local da prova.

A aplicação da prova começa às 13h30. No primeiro dia, ela acaba às 19h, e no segundo, às 18h30.

Os candidatos podem sair a partir das 15h30. Aqueles que saírem a partir das 18h podem levar o caderno de questões.

Como descobrir o local de prova?

O candidato pode consultar seu local de prova no cartão de confirmação de inscrição, cujo acesso pode ser feito neste link. A recomendação do Inep é que o candidato imprima o documento e o leve no dia do Enem, mas isso não é obrigatório.

Após consultar o cartão de confirmação, é importante pesquisar o endereço do local da prova, verificar a distância e o tempo de deslocamento, considerando que o trânsito e o transporte público têm fluxos diferentes aos domingos.

O que é obrigatório levar?

Documentos

Todos os candidatos devem levar um documento oficial com foto, como o RG. Documentos digitais também são válidos, mas vale lembrar que o participante deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal, ou seja, capturas de tela serão inválidas. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular será vetado.

Documentos físicos permitidos:

Cédula de Identidade expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997;

Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;

Carteira de Trabalho (emitida após 27 de janeiro de 1997);

Identidade funcional, em consonância com o Decreto n.º 5.703, de 15 de fevereiro de 2006 (crachá de servidor público municipal, distrital, estadual, federal e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário).

Documentos digitais permitidos:

E-Título

Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH Digital)

RG Digital

O cartão de confirmação de inscrição não precisa ser levado no dia da prova.

Caneta

A caneta usada na prova deve ser esferográfica transparente com tinta na cor preta. A recomendação ao aluno é que leve duas, para o caso de uma falhar.

Lápis, borracha, canetas de outras cores e outros materiais não são permitidos.

O que pode levar no Enem?

- Bolsas, mochilas e guarda-chuva, mas todos devem ficar embaixo da cadeira no momento da aplicação da prova e não podem ser manuseados. Então, tudo que for ser utilizado durante a prova, como canetas, água e lanche, deve ficar fora.

- Lanches embalados ou industrializados, que não tenham necessidade de talheres para serem consumidos. A recomendação é levar alimentos que deem energia, como chocolates, castanhas e barras de cereal.

- Água em garrafa transparente, sem rótulo.

O que não pode levar na prova do Enem?

- Telefones celulares, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas. Importante: caso algum aparelho faça barulho no meio da prova, o candidato será eliminado imediatamente;

- Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

- Bebidas alcoólicas, cigarro e/ou drogas ilícitas

Vale lembrar que o envelope porta-objetos deve ser mantido debaixo da carteira desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

Como as provas são divididas?

Dia 3 de novembro:

- Ciências Humanas e suas Tecnologias: 45 questões de múltipla escolha de geografia, história, filosofia e sociologia.

- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 40 questões de múltipla escolha de português e literatura e mais 5 de língua estrangeira (inglês ou espanhol).

- Redação dissertativa-argumentativa: texto tem que ser escrito com base em uma situação-problema apresentada.

Dia 10 de novembro:

- Matemática e suas Tecnologias: 45 questões de múltipla escolha.

- Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 45 questões de múltipla escolha de biologia, química e física.

Quando sai o resultado?

Segundo o edital do Enem 2024, o gabarito oficial do exame vai ser divulgado em 20 de novembro.

Os candidatos poderão acessar suas notas individuais em 13 de janeiro de 2025.