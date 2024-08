Reprodução Gestão de Gustavo Reis elevou o índice do IDEB de Jaguariúna





Na última quarta-feira (14), Jaguariúna alcançou a primeira colocação na Região Metropolitana de Campinas no ranking do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2023. A cidade conquistou o 1º lugar tanto nos anos iniciais (do 1º ao 5º ano) quanto nos anos finais (do 6º ao 9º ano) do ensino fundamental na RMC. No estado de São Paulo, o município obteve o 8º lugar entre as 645 cidades avaliadas.

Nos anos iniciais, Jaguariúna, sob a administração do prefeito Gustavo Reis, registrou uma nota de 7,6 pontos. Para os anos finais, a cidade alcançou uma nota de 6,1.

Embora o município tenha atingido a meta de 6 pontos nos anos iniciais, não conseguiu alcançar o desempenho desejado para os anos finais e o ensino médio. Mesmo assim, o município apresentou resultados superiores aos de várias outras cidades do país.

“Estamos extremamente orgulhosos com o resultado de Jaguariúna no IDEB, conquistando o 1º lugar entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas e o 8º no Estado de São Paulo. Esse reconhecimento é fruto do comprometimento de toda a nossa comunidade escolar, desde os professores e gestores até os alunos e suas famílias. Investimos em uma educação de qualidade, com infraestrutura adequada, formação continuada dos educadores e programas que estimulam o aprendizado. Este resultado nos motiva a continuar avançando e buscando cada vez mais excelência na educação de nossas crianças e jovens. Jaguariúna está no caminho certo”, afirmou o prefeito Gustavo Reis.

A cidade também foi reconhecida com o Prêmio Cidades Excelentes, destacando-se como a Melhor Educação e Melhor Gestão do Estado de São Paulo.

O investimento na educação em Jaguariúna tem sido significativo nos últimos anos, com ênfase no planejamento da gestão, formação continuada dos professores, monitoramento dos índices educacionais e aprimoramento dos materiais didáticos.

“A excelência que conquistamos é resultado de um trabalho coletivo e dedicado. Esse desempenho demonstra o envolvimento e a competência de todos os profissionais da educação de Jaguariúna. A análise criteriosa dos resultados das avaliações externas tem sido fundamental para refletirmos sobre nossas práticas pedagógicas e aprimorarmos o ensino e a aprendizagem”, declarou a secretária de Educação de Jaguariúna, Célia Leão.





IDEB reforça nota do Tribunal de Contas

No começo deste ano, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo elevou a nota do Índice de Efetividade da Gestão Municipal para Jaguariúna, abrangendo diversas áreas, incluindo a Educação. A nota do município passou de C+ (em fase de adequação) para B (efetiva).

O que é o IDEB?

O IDEB, ou Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um indicador criado pelo Ministério da Educação do Brasil em 2007, com o objetivo de medir a qualidade da educação nas escolas públicas e privadas do país, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio.

O cálculo do IDEB é baseado em dois fatores principais: o desempenho dos alunos em provas padronizadas, como a Prova Brasil e o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que avaliam competências em disciplinas como português e matemática; e a taxa de aprovação dos alunos, que considera a porcentagem de estudantes que avançam para o próximo ano letivo sem repetência. O IDEB é divulgado a cada dois anos.

