Ministro da Educação apresenta os dados do Ideb 2023

















A qualidade da educação brasileira demonstrou uma leve melhora nos anos iniciais do ensino fundamental , mas piorou nos anos finais desse ciclo e no ensino médio, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ( Ideb ) 2023.

Nos anos iniciais do ensino fundamental, o Ideb foi de 6 - ou seja, um aumento em relação a 5,8 (em 2021) e 5,9 (em 2019). Nos anos finais desse ciclo, o índice foi de 5, ante 5,1 no levantamento de 2021.

Já no ensino médio, o Ideb ficou em 4,3, um crescimento de de 0,1 em comparação a 2021 e 2019 (4,2). A meta para esta etapa do ensino, em 2021, era 5,2.

É o que mostram os resultados divulgados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quarta-feira (14).

Desempenho melhora, mas continua abaixo do esperado

De forma geral, o Ideb aponta que o desempenho dos estudantes melhorou em aspectos específicos no ano de 2023 em relação ao de 2021. Entretanto, o nível de aprendizado continua abaixo dos níveis pré-pandemia.

O déficit mais acentuado foi registrado no ensino fundamental II e no terceiro ano do ensino médio, em especial nas disciplinas de matemática e língua portuguesa:

Anos iniciais do fundamental

Considerando redes públicas e privadas, os anos iniciais tiveram média de 224,8 queda de 3,1 pontos em matemática com relação a 2019. Ainda abaixo do considerado adequado (225), conforme o estipulado pelo Movimento Todos pela Educação.

Em língua portuguesa, a nota foi de 213,9 em 2023 - uma queda de 6,6 pontos sobre a edição de 2019. Apesar da baixa, é a única média acima do considerado adequado (200).

Anos finais do fundamental

Nos anos finais, a média de matemática da rede pública ficou em 257,1 pontos, queda de 8 pontos sobre 2021. Na língua portuguesa, a média foi de 258,8 (1,9 ponto a menos que em 2019).

Ambos os resultados estão abaixo da média adequada, de 300 para matemática e 275 para português.

Ensino médio

As variações no desempenho nas provas foram menos significativas no ensino médio. Em matemática, foi a 271,9 em 2023 e, na língua portuguesa, a 275,7. Queda de 6,6 e 3,6 pontos, respectivamente, em comparação a 2019.

Também no ensino médio os índices estão abaixo do considerado adequado: de 350 em matemática e 300 em português.

Vale ressaltar que o cálculo do Ideb 2021foi comprometido após as redes escolares serem orientadas a não reprovar os alunos devido ao fechamento das instituições durante a pandemia.





Ideb

O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica pública e privada no país, com uma escala que varia de 0 a 10. A cada dois anos, ele é calculado para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio.

Para calcular o Ideb, O MEC considera as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que foi aplicada nos meses de outubro e novembro do ano passado, e os índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar.

