Divulgação/Inep Resultado do pedido de isenção da taxa será divulgado em 13 de maio. Quem tiver a solicitação indeferida e quiser recorrer, deve fazer entre os dias 13 e 17 de maio

Termina nesta sexta-feira (26) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2024 e justificar a ausência no Enem 2023. Os pedidos e justificativas devem ser feitos na Página do Participante até as 23h59.

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Texeira (Inep), responsável pela organização da prova, lembra que todos os participantes devem fazer a inscrição no Enem, incluindo aqueles que foram contemplados com a isenção de pagamento ou não. O Inep também reforça que a aprovação para ter o benefício da gratuidade não garante a aprovação final.

Quem tem direito a isenção?

Estudantes matriculado na 3ª série do ensino médio em escola pública;

Pessoas que concluiram o ciclo básico e cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Pessoas cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) em situação de vulnerabilidade socioeconômica que fazem parte de programas sociais do governo federal.

Quem deve justificar ausência no Enem 2023?

Todos que conseguiram a isenção da taxa de inscrição no Enem 2023, mas não compareceram ao local de prova em nenhum dos dois dias de aplicação do Exame e desejam pedir isenção na edição de 2024.

Incentivo a participantes do pé-de-meia

Dentro das regras do programa, está a bonificação financeira para alunos da 3ª série do ensino médio que comparecem aos dois dias de prova.

Estes terão o direito ao incentivo de R$ 200. O valor será depositado, após a conclusão dessa etapa educacional, na conta-poupança em que o aluno recebe os demais incentivos do programa.

Resultado das isenções

O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem será divulgado no dia 13 de maio. Quem tiver o pedido negado, pode entrar com um recurso entre os dias13 e 17 de maio.