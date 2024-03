Bruno Spada/Câmara dos Deputados Nikolas Ferreira é o novo presidente da Comissão de Educação da Câmara

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) estreou no comando da Comissão da Educação nesta quarta-feira (13). Em sua primeira reunião, o parlamentar aprovou o requerimento para convidar o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para apresentar os planos para o setor em 2024. O convite é comum e foi aprovado por todos os membros da comissão.

Em tom apaziguador, Nikolas afirmou que, apesar de uma "eleição um tanto conturbada" à presidência da comissão, vai conduzir os trabalhos "tratando da melhor forma possível" tanto a base quanto a oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Nikolas também prometeu que vai mudar sua conduta durante as reuniões da comissão, mas sem alterar suas opiniões. "Tem hora que a gente é atacante, tem hora que é zagueiro. Prefiro ser atacante, confesso, mas às vezes temos que assumir outra posição", comentou Nikolas.







Pautas

Após a sessão, Nikolas Ferreira falou com a imprensa e afirmou que ainda não conversou com Mendonça Filho (União Brasil-PE), relator do projeto de lei que reformula o novo ensino médio, a respeito de uma convocação para prestar esclarecimentos sobre o tema ao colegiado. A proposta está pronta para ser pautada no plenário da Câmara dos Deputados.



Durante a reunião, os parlamentares também discutiram sobre o ensino à distância, conhecido como homeschooling. O projeto é alvo de críticas de congressistas de partidos da base do governo, que demonstraram receio com a atuação dos professores em propostas deste cunho. Deputados mais conservadores, entretanto, aprovam o texto.