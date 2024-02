Reprodução - 30.08.2022 ProUni

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2024 terminam nesta sexta-feira (2), depois de prorrogação . Segundo o Ministério da Educação (MEC), são 406.428 bolsas, sendo 308.977 (76%) integrais e 97.451 parciais (50%). Elas serão distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições.

Para concorrer a uma bolsa, os candidatos devem escolher duas opções de curso e turno em instituições privadas. Ademais, é necessário ter uma nota acima de 450 nas disciplinas de conhecimento geral e não ter zerado a prova de redação do Enem.

Além disso, o candidato deve comprovar que pertence a uma família cuja renda mensal per capita seja inferior a três salários mínimos. As bolsas oferecidas pelo ProUni variam de acordo com a renda familiar.

Os inscritos com renda per capita de até 1,5 salário mínimo podem ser contemplados com bolsas de 100%, enquanto aqueles com renda entre 1,5 e três salários mínimos podem receber bolsas cobrindo 50% das mensalidades.

Resultado do ProUni

Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 6 de fevereiro. A segunda chamada será anunciada no dia 27 de fevereiro. As matrículas deverão ser efetuadas na quinzena seguinte às divulgações. A lista de espera será divulgada no dia 18 de março.