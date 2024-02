USP Imagens Estudantes fazem vestibular em sala de aula

O MEC (Ministério da Educação) prorrogou o prazo para inscrições do ProUni (Programa Universidade para Todos) até a próxima sexta-feira, 2. Anteriormente, a pasta autorizava os interessados a ingressar no projeto até esta quinta, 1º. As inscrições estão sendo feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Para se inscrever, o participante deve ser cadastrado no login único do governo federal e ter uma conta no gov.br. Caso já tenha, basta realizar o login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha. As inscrições no ProUni são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet.

Até a última segunda-feira (29), o ProUni acumulava 425.617 inscritos. No total, foram registradas 528.966 inscrições, considerando que é possível escolher até dois cursos. Ao todo, o programa oferece 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%) —, distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições participantes.

Cronograma

- Inscrições: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro;

- Resultado da primeira chamada: 6 de fevereiro;

- Resultado da segunda chamada: 27 de fevereiro;

- Manifestação de interesse na lista de espera: 14 e 15 de março;

- Resultado da lista de espera: 18 de março;