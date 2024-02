Ricardo Stuckert/PR - 16.02.2023 Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, durante cerimônia de anúncio dos novos valores e da expansão das bolsas CAPES, CNPq e do Programa de Bolsa Permanência (MEC)

O Ministério da Educação reajustou nesta quarta-feira (31) o piso salarial nacional de professores da educação básica para R$ 4.580,57. O texto que oficializa a medida foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

O reajuste representa um aumento de 3,62% em relação ao valor anterior, que era de R$ 4.420,55 em 2023. No último ano, o reajuste foi de cerca de 15% em relação a 2022, quando o piso era de R$ 3.845,63.

No Brasil, há uma lei que determina o reajuste anual do piso salarial dos professores de educação básica desde 2008. Segundo o texto, o piso vale para profissionais do ensino público, com jornada de no mínimo 40 horas semanais.