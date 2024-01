Reprodução Inscrição para o SISU encerra hoje





O prazo para as inscrições no SISU (Sistema de Seleção Unificada) 2024 acaba nesta quinta-feira (25). Os estudantes podem ser inscrever até 23h59 e verificar a classificação através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Desde a última terça-feira (23), o Ministério da Educação disponibilizou a consulta da nota de corte parcial por escolha de curso. É importante ressaltar que todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não zeraram a prova de redação, fora da condição de treineiro, são elegíveis para se inscrever no Sisu.

Eles podem optar por concorrer a vagas em até dois cursos, sendo automaticamente classificados com base na média da nota do Enem, de acordo com as vagas disponibilizadas pelas universidades e institutos federais.

Durante esta etapa, os candidatos têm a flexibilidade de mudar suas opções de curso, o que impacta diretamente na nota de corte, que é a pontuação do último classificado no total das vagas oferecidas para cada opção de curso. Essa nota também varia conforme novas inscrições são realizadas.

A classificação segue as regras de reserva de vagas, estabelecidas pela nova Lei de Cotas, bem como as políticas de ações afirmativas das instituições de ensino, beneficiando candidatos elegíveis que não se classificam nas vagas de ampla concorrência.

Este ano, 2.208.932 estudantes estão aptos a participar do Sisu, que oferece 264.181 vagas em 6.827 cursos de graduação, distribuídos em 127 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil.

O resultado final do Sisu será publicado em 30 de janeiro e será válido para vagas em cursos com início previsto para o primeiro e o segundo semestre de 2024. Nessa data, também começará o período de manifestação de interesse pela lista de espera, para quem não se classificou, até 7 de fevereiro.





As vagas que sobrarem poderão ser preenchidas ao longo de 2024, oferecendo oportunidades contínuas para aqueles que buscam ingressar no ensino superior público.