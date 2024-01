Divulgação / Unesp Entrada da Unesp Bauru

Nesta quarta-feira (31), a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) divulgou o resultado final do vestibular 2024. Confira aqui a lista de aprovados da primeira chamada .

Os candidatos podem acessar o resultado e sua pontuação no site da Fundação Vunesp ( www.vunesp.com.br ). Para isso, basta acessar "resultado" e depois fazer o login na área do candidato.

Matrícula

Os candidatos aprovados na primeira chamada do vestibular devem fazer a matrícula virtual das 10h do dia 1º de fevereiro até as 18h de 5 de fevereiro, no Sistema de Graduação da Unesp ( Sisgrad ).

A matrícula presencial será realizada em outra data, que deve ser divulgada após a análise e a aprovação dos documentos enviados na etapa virtual. Por isso, é aconselhado que os candidatos aprovados acompanhem a sua situação no Sisgrad.

De acordo com o Manual do Candidato , a segunda chamada do vestibular da Unesp 2024 sairá no 7 de fevereiro, a partir das 16h. Confira a data de todas as chamadas acessando este link.